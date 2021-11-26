ГЕНЕРАЛ-КАПИТАНСТВО

ГЕНЕРАЛ-КАПИТАНСТВО- политико-административная единица в испанских колониальных владениях в Латинской Аме­ри­ке в XVI-XIX веках.

Но­ми­наль­но генерал-капитанства вхо­ди­ли в со­став то­го или ино­го ви­це-ко­ро­лев­ст­ва, но фак­ти­че­ски под­чи­ня­лись не­по­сред­ст­вен­но мет­ро­по­лии . Воз­глав­ля­лись, как пра­ви­ло, хо­ро­шо за­ре­ко­мен­до­вав­ши­ми се­бя во­ен­ны­ми, ко­то­рые на­зна­ча­лись испанским ко­ро­лём по пред­став­ле­нию Вер­хов­но­го со­ве­та по де­лам Ин­дий. Ге­не­рал-ка­пи­та­ны име­ли ши­ро­кие административные и во­енные пол­но­мо­чия по управ­ле­нию вве­рен­ны­ми им тер­ри­то­рия­ми.

Все­го в Испанской Аме­ри­ке бы­ло че­ты­ре генерал-капитанства: Гва­те­ма­ла (об­ра­зо­ва­но в 1527 году), Ку­ба (1596 год), Ве­не­су­эла (1777 год), Чи­ли (1778 год). Генерал-капитанства Гва­те­ма­ла, Ве­не­су­эла и Чи­ли пре­кра­ти­ли своё су­ще­ст­во­ва­ние в го­ды Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке, а генерал-капитанство Ку­ба бы­ло уп­разд­не­но в 1878 году.

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