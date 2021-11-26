ГАМА ЭШТЕВАН ДА

Детские годы

Точная дата рождения Эштевана да Гама неизвестна. Исследователи говорят о дате, приближенной к 1430 г. Отец – Васко да Гама, мать – донна Тереза да Силва.

О ранних годах жизни Г. известно немного. Был посвящен в рыцари. Служил при дворе принца Фернанду, герцога Визеу и Бежа. В молодые годы стал членом Ордена Сантьяго.

На службе ордену

Успешная служба позволила Г. стать алкайдом г. Синиш. Эту почетную обязанность ему передал Орден Сантьяго. Вплоть до 1478 г. Г. исправно исполнял эту должность.

Наряду с должностью алкайда г. Синиш Г. был комендантом Серкал-ду-Алентежу (ряд исследователей считают, что Г. был и комендантом Сейшала). Нередко выполнял поручения принца Жуана – главы ордена.

Король Жуан II планировал сделать Г. главой морской экспедиции в Индию. Однако реализация этих планов была отложена вплоть до 1497 г.

Во время престолонаследного кризиса в июле 1491 г. (гибель наследника престола) Г. выступил в поддержку внебрачного сына Жуана II Жорже де Ланкастра, который в то время командовал Орденом Сантьяго.

Несбывшееся назначение

В 1495 г. Г. оказался в оппозиции. Это произошло после смерти короля Жуана II и прихода к власти герцога Бежа Мануэла I – брата королевы Элеоноры, супруги Жуана II. Новый монарх так же, как и предшественник, стремился к освоению новых территорий и организации для этих целей морских экспедиций. В 1497 г. была подготовлена экспедиция в Индию, возглавить которую выпала честь Г. Но в это время Г. был сильно болен и скончался в июле 1497 г. Новым главой миссии стал его сын – знаменитый в будущем мореплаватель Васко да Гама. Выдающие успехи экспедиции позволили уже Васко да Гама получить во владение вотчину отца – г. Синиш.

Семья

Супруга – Изабел Содре, представительница известного семейства английского происхождения, служившего рыцарскому Ордену Христа.

Дети:

- Паулу да Гама – участник плавания в Индию вместе с Васко да Гама;

- Жуан Содре;

- Васко да Гама – глава экспедиции в Индию;

- Педро да Гама;

- Айриш да Гама;

- Терезе да Гама;

- Васко да Гама (внебрачный сын).