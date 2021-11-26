АЮНТАМЬЕНТО

АЮНТАМЬЕНТО - му­ни­ци­паль­ный со­вет, низ­ший административный ор­ган в сис­те­ме управ­ле­ния в Ис­па­нии и в Латинской Аме­ри­ке.

В испанских ко­ло­ни­ях ча­ще на­зы­ва­лись «ка­биль­до» (cabildo). Яв­ля­лись вы­бор­ны­ми ор­га­на­ми са­мо­управ­ле­ния, долж­но­сти в ко­то­рых бы­ли дос­туп­ны кре­о­лам. Воз­глав­лял совет стар­ший аль­кальд (alcalde mayor).

По ме­ре ус­лож­не­ния дея­тель­но­сти аюнтамьенто в нём скла­ды­вал­ся ин­сти­тут со­вет­ни­ков или ре­хи­до­ров (4-12 человек). Кро­ме мел­ких су­деб­ных дел, аюнтамьенто ве­да­ли бла­го­ус­т­рой­ст­вом тер­ри­то­рий, рас­пре­де­ле­ни­ем зе­мель и вве­де­ни­ем ме­ст­ных на­ло­гов, ор­га­ни­зо­вы­ва­ли по­ли­цей­скую служ­бу.

С уси­ле­ни­ем бю­ро­кра­тических и цен­тра­ли­за­тор­ских тен­ден­ций в управ­ле­нии ко­ло­ния­ми зна­че­ние аюнтамьенто умень­ша­лось, они ста­ли лишь ис­пол­ни­те­ля­ми ре­ше­ний ау­ди­ен­сий и др. административных ор­га­нов. Од­на­ко в хо­де Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке аюнтамьенто сра­зу же пре­вра­ти­лись в ре­аль­ные ор­га­ны но­вой вла­сти.

Как ор­га­ны ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния со­хра­ни­лись в Ис­па­нии и ря­де стран Латинской Аме­ри­ки до сего дня.

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