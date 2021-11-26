АЮНТАМЬЕНТО
АЮНТАМЬЕНТО - муниципальный совет, низший административный орган в системе управления в Испании и в Латинской Америке.
В испанских колониях чаще назывались «кабильдо» (cabildo). Являлись выборными органами самоуправления, должности в которых были доступны креолам. Возглавлял совет старший алькальд (alcalde mayor).
По мере усложнения деятельности аюнтамьенто в нём складывался институт советников или рехидоров (4-12 человек). Кроме мелких судебных дел, аюнтамьенто ведали благоустройством территорий, распределением земель и введением местных налогов, организовывали полицейскую службу.
С усилением бюрократических и централизаторских тенденций в управлении колониями значение аюнтамьенто уменьшалось, они стали лишь исполнителями решений аудиенсий и др. административных органов. Однако в ходе Войны за независимость в Латинской Америке аюнтамьенто сразу же превратились в реальные органы новой власти.
Как органы местного самоуправления сохранились в Испании и ряде стран Латинской Америки до сего дня.