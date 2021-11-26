АСЬЕНДА (исп. Нacienda)

Крупное поместье в испанских колониальных владениях в Америке XVII—XVIII веках.

А. появились в результате ликвидации энкомьенд и были основаны на частной, реже — корпоративной собственности на землю. Многие А. формировались на территориях, ранее выделенных индейским общинам. На А. производилась с.-х. продукция, в основном предназначенная для продажи, в меньшей мере — ремесленные изделия для собственного потребления. Чтобы обеспечить хозяйство рабочей силой, владельцы А. (асендадо) на кабальных условиях ссужали лично свободным труженикам небольшие суммы денег, давали в кредит продукты, орудия труда, скот и другое имущество , превращая их в долговых рабов (пеонов, инкилино и др.).

Автор статьи: Лыкова Е.Ю.

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