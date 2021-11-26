АНШИЕТА ЖОЗЕ ДИ

Ранние годы и начало деятельности

Жозе ди Аншиета родился 19 марта 1534 г. в Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна в зажиточной семье. Отец – Хуан Лопес де Анчиета являлся землевладельцем, был вынужден покинуть Страну Басков и отбыть на о-в Тенерифе; мать – Менсия Диас де Клавихо-и-Льярена, вдова.

А. получил блестящее образование. Обучали его монахи-доминиканцы. В возрасте четырнадцати лет А. отбыл на учебу в Португалию (обучение в Испании было опасно, поскольку по материнской линии А. имел еврейские корни). С 1548 г. А. увлекся философией, посвятив себя изучению дисциплины в Коллегии искусств, которая действовала при Университете Коимбры. В 1551 г. А. вошел в новициат Общества Иисуса при вузе.

Бразилия

А. был слаб здоровьем, но это не помешало ему отправиться в дальние края. В мае 1553 г. он отбыл в Бразилию в составе флотилии генерал-губернатора Бразилии Д. да Кошты.

Как только А. прибыл в Бразилию, он занялся преподаванием латыни детям, родители которых прибыли в край ранее, начал изучать язык тупи. В 1553 г. вместе с другими решил направиться в Сан-Висенти, после чего миссия направилась на плато Пиратининга. В конце января 1554 г. отряд обосновался в племени гуайанас. На протяжении десяти лет А. вел работу по привлечению индейцев в христианскую религию и их обучению. Коллегия Сан-Паулу-ди-Пиратининга превратилась в культурный центр.

В 1563 г. А. направился в с. Ипероиг, вел переговоры с племенем тупинамбас, чтобы не допустить новые атаки на Сан-Висенти. Спустя пять месяцев переговоров был заключен Ипероигский мир, который стал первым договором, который заключили индейцы и европейцы.

В 1565 г. А. участвовал в основании крепости Сан-Себастьян. Участник боевых столкновений между Португалией и Францией и индейцами, исполнял обязанности хирурга и переводчика. В 1566 г. отбыл в Баию с сообщением генерал-губернатору о военной обстановке. В Баие А. был посвящен в сан священника.

В 1567 г. А. прибыл в Рио-де-Жанейро, получил назначение на должность настоятеля иезуитских домов в Сан-Висенти и Сан-Паулу. В 1569 г. стараниями А. был основан пос. Реритиба.

В 1570 – 1573 гг. возглавлял иезуитскую Коллегию Рио-де-Жанейро. С 1577 г. – провинциал Общества Иисуса. Много путешествовал.

С 1587 г. – в отставке. Позднее возглавил Коллегию в Витории. В 1595 г. вышел в отставку и переселился в Реритибу.

Умер 9 июня 1597 г. в пос. Реритибу (Аншиета).