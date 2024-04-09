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18.06.2026
Китай и Япония: в поисках стабильности
Что стало главной причиной перехода Японии к политике самоизоляции в XVII веке?
Желание японцев переселиться на другой остров и забыть о внешнем мире.
Осознание европейского присутствия как угрозы своей целостности и независимости.
Полное уничтожение христианства в Японии и отсутствие каких-либо иностранцев.
Желание японцев полностью перенять европейскую культуру и стать частью Европы.
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