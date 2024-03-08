ТОЁТОМИ ХИДЭЁСИ

Тоётóми Хидэёси (17.03.1537, пров. Овари (ныне преф. Аити) — 18.09.1598, Киото) — японский полководец, политический и государственный деятель периодов Сэнгоку (1467–1573) и Адзути-Момояма (1573–1600). Продолжив дело своего господина Ода Нобунага , сумел объединить под своей властью всю Японию, заложить основы единого государства и длительного внутреннего мира.

Родился в семье Киносита Яэмон, пехотинца (асигару) на службе Ода Нобухидэ, отца Ода Нобунага. Имя при рождении — Хиёсимару, позже Токитиро, Котику и, наконец, с 1562 — Хидэёси. В 1572 сменил фамилию на Хасиба, в 1586 — на Тоётоми. В 1558 поступил на службу к Ода Нобунага, где проявил себя и как умелый хозяйственник, и как талантливый полководец в сражениях с домами Имагава (1560), Сайто (1566), Асакура (1570), Асаи (1573) и др. В 1573 получил земельные владения на севере пров. Оми (преф. Сига) с центром в Нагахама. В 1577–1582 по приказу Ода Нобунага направил основные силы на борьбу с домом Мори в западной Японии.

После внезапной гибели Ода Нобунага в 1582, заключив перемирие с Мори, смог отомстить за господина, одержав победу над изменником Акэти Мицухидэ, и благодаря этому закрепиться в качестве преемника Ода, выиграв борьбу у своего соперника Сибата Кацуиэ. В 1584 в битве при Нагакутэ потерпел поражение от Токугава Иэясу , также претендовавшего на наследие Ода Нобунага и ведущую роль в продолжении объединения страны, однако политическое и экономическое превосходство Т. Х. вынудило Иэясу подчиниться, несмотря на победу.

В 1583 на месте разрушенного монастыря Исияма-Хонгандзи в Осака основал одноименный замок, сделав его центром своих владений, чем поспособствовал бурному развитию этого города. В 1585 был назначен регентом (кампаку) императора, а в 1586 занял должность главного министра, высшую в традиционной придворной иерархии, что стало легальной основой его верховной власти в стране.

После продолжил подчинение непокорных военных домов, одержав победы над Тёсокабэ, крупнейшим землевладельцем о. Сикоку (1584), и Симадзу, наиболее могущественным домом на о. Кюсю (1587). Кампания на Кюсю была отмечена также началом политики по запрету проповеди христианства в Японии. В 1590–1591 предпринял последнюю крупную военную кампанию внутри страны — поход против дома Ходзё в регионе Канто, после победы над которым смог подчинить себе все военные дома северо-востока Японии и таким образом завершить объединение страны. Все эти победы сопровождались масштабными переделами владений в пользу ближайших сподвижников и полководцев Т. Х.

После объединения Японии предпринял попытку подчинить Корею, дважды направляя туда вой­ска (см. Имджинская вой­на ). В 1592, быстро оккупировав территорию страны, японцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением местных жителей, успешными действиями корейцев на море, организованными флотоводцем Ли Сунсином , а также с оказанной Китаем военной поддержкой, и были вынуждены отступить и пойти на переговоры. Недовольство их исходом побудило Т. Х. организовать вторую кампанию в 1597–1598, которая, однако, тоже не привела к успеху в связи с его кончиной.

В последние годы жизни был озабочен сохранением власти в руках своего рода. После смерти единственного сына-наследника Цурумацу в 1591 усыновил племянника Хидэцугу (1568–1595) и уступил ему титул регента, однако в связи с рождением в 1593 сына Хидэёри (1593–1615) велел племяннику покончить с собой.

В ходе своих завоеваний Т. Х. продолжил политику Ода Нобунага по составлению общеяпонского земельного кадастра (кэнти) и унификации мер измерения площадей и производительности участков. Это стало основой для новой системы землевладения и налогообложения, просуществовавшей до середины XIX в. В 1588 издал указ о конфискации оружия у крестьян, который сделал возможным строгое разделение в масштабах всей страны сословий воинов и крестьян, что позволило привязать последних к земле.

Период правления Т. Х. ознаменовался расцветом культуры Момояма (часто объединяемой с культурой Адзути периода правления Ода Нобунага в Адзути-Момояма), названной по замку, который был выстроен в районе Фусими в Киото в 1594–1596 и должен был стать резиденцией правителя после ухода на покой. Зримым воплощением культуры Момояма стала переносная Золотая чайная комната Т. Х., а также многочисленные величественные замки, построенные в этот период. Т. Х. оказывал покровительство мастерам театра Но и чайной церемонии, искусство которой достигло расцвета с деятельностью Сэн-но Рикю (1522–1591). Корейские кампании Т. Х. способствовали возникновению новых стилей и техник в производстве керамики и распространению печати наборным шрифтом.

Лит. : Елисеев Д. Хидэёси: строитель современной Японии / Пер. с фр. СПб., 2008; Прасол А. Ф. Объединение Японии: Тоётоми Хидэёси. М., 2016. В. В. Щепкин .