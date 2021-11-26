ЛИ ЦЗЫЧЭН

ЛИ ЦЗЫЧЭН - ру­ко­во­ди­тель Кре­сть­ян­ской вой­ны 1628-1645 годов в Ки­тае.

Из се­мьи кре­сть­ян. Ра­бо­тал пас­ту­хом, кон­ным курь­е­ром, куз­не­цом. В 1628 году за убий­ст­во при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни, бе­жал и примк­нул к пов­стан­цам. Бли­жай­ший со­рат­ник од­но­го из ру­ко­во­ди­те­лей вос­ста­ния Гао Инь­ся­на (Чу­ан­ский князь).

В 1636 году по­сле пле­не­ния и каз­ни Гао Инь­ся­на про­воз­гла­шён но­вым Чу­ан­ским кня­зем, воз­гла­вил кре­сть­ян­скую ар­мию. В 1638 году по­тер­пел по­ра­же­ние в бою у Тун­гуа­ня, по­сле че­го вёл пар­ти­зан­скую вой­ну. К 1643 году вновь со­брал во­круг се­бя пов­станческие от­ря­ды, на­нёс по­ра­же­ние пра­ви­тельственной ар­мии в провинции Шэнь­си и ов­ла­дел городом Си­ань. В 1644 про­воз­гла­сил се­бя им­пе­ра­то­ром но­вой ди­на­стии Да Шунь.

В апреле 1644 вме­сте с пов­стан­ца­ми дви­нул­ся на Пе­кин и прак­ти­че­ски без боя за­нял его. В мае 1644 у города Шань­хай­гу­ань по­тер­пел по­ра­же­ние от объ­е­ди­нён­но­го вой­ска У Сань­гуя и маньчжурского кня­зя-ре­ген­та Дор­го­ня, ос­та­вил Пе­кин и ото­шёл в Си­ань. В мар­те 1645 года в сра­же­нии у кре­по­сти Тун­гу­ань был вновь раз­бит и с ос­тат­ка­ми вой­ска от­сту­пил в провинцию Ху­бэй, где, как счи­та­ет­ся, по­гиб.