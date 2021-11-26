ЛИ ЦЗЫЧЭН
ЛИ ЦЗЫЧЭН - руководитель Крестьянской войны 1628-1645 годов в Китае.
Из семьи крестьян. Работал пастухом, конным курьером, кузнецом. В 1628 году за убийство приговорён к смертной казни, бежал и примкнул к повстанцам. Ближайший соратник одного из руководителей восстания Гао Иньсяна (Чуанский князь).
В 1636 году после пленения и казни Гао Иньсяна провозглашён новым Чуанским князем, возглавил крестьянскую армию. В 1638 году потерпел поражение в бою у Тунгуаня, после чего вёл партизанскую войну. К 1643 году вновь собрал вокруг себя повстанческие отряды, нанёс поражение правительственной армии в провинции Шэньси и овладел городом Сиань. В 1644 провозгласил себя императором новой династии Да Шунь.
В апреле 1644 вместе с повстанцами двинулся на Пекин и практически без боя занял его. В мае 1644 у города Шаньхайгуань потерпел поражение от объединённого войска У Саньгуя и маньчжурского князя-регента Доргоня, оставил Пекин и отошёл в Сиань. В марте 1645 года в сражении у крепости Тунгуань был вновь разбит и с остатками войска отступил в провинцию Хубэй, где, как считается, погиб.