Конец Минской империи В 1637 году маньчжуры возобновили нажим на Китай. Для начала стотысячная армия Абахая вновь совершила поход в Корею, окончательно разорвав её связи с Китаем. Далее начался самый трудный для маньчжуров этап похода. Больших усилий и потерь потребовало взятие линии крепостей в гористом районе Ляоцзи, прикрывавшем провинцию Гирин, откуда уже открывался прямой путь в незащищённые территории страны. Китай к тому времени совсем пришёл в упадок — помимо внешних захватчиков и продажных чиновников с генералами, в стране поднялась масштабная крестьянская война. Минская империя оказалась в буквальном смысле на краю гибели.

В 1637 году маньчжуры возобновили нажим на Китай. Для начала стотысячная армия Абахая вновь совершила поход в Корею, окончательно разорвав её связи с Китаем. Далее начался самый трудный для маньчжуров этап похода. Больших усилий и потерь потребовало взятие линии крепостей в гористом районе Ляоцзи, прикрывавшем провинцию Гирин, откуда уже открывался прямой путь в незащищённые территории страны. Китай к тому времени совсем пришёл в упадок — помимо внешних захватчиков и продажных чиновников с генералами, в стране поднялась масштабная крестьянская война. Минская империя оказалась в буквальном смысле на краю гибели.

Один из вождей мятежников Ли Цзычэн в 1644 году взял Пекин, причём для этого не потребовалось особых усилий, поскольку в его распоряжении было 400 тысяч повстанцев. Ли Цзычэн предлагал императору сдаться, но тот отказался и повесился у подножия горы Цзиншань, предварительно устроив целый кровавый спектакль с убийством дочерей и наложниц, склонением к самоубийству жены-императрицы и предсмертной запиской, сделанной собственной кровью. Минская империя перестала существовать.

В том же 1643 году скоропостижно скончался Абахай, и новым правителем империи стал его сын, шестилетний Фулинь, регентами при котором стали его дяди, Цзиргалан и Доргонь. В это время к маньчжурам обратился китайский полководец У Саньгуй, который заключил с ними соглашение и открыл им дорогу к глубь Китая.

Действуя совместно, силы Саньгуя и одного из регентов, Доргоня, 28 мая 1644 года у небольшой крепости Шаньхайгуань дали сражение против мятежников. Ли Цзычэн к тому времени провозгласил себя родоначальником новой династии — династии Шунь — и печально прославился поголовным истреблением всех, кто служил ранее династии Мин.

В сражении 28 мая, казалось, сама природа встала на сторону противников Ли Цзычэна — в лица повстанцам дул сильные ветер с песком и мелкими камушками, затрудняя им обзор. Далее последовало поражение в битве при Юнцинфу. Несостоявшийся император отступал всё дальше на юг, пока в 1645 году не погиб в стычке с местными жителями.

Победа Цинской империи

Ли Цзычэн был не единственным лидером повстанцев, и с падением династии Мин некоторые решили попытаться провозгласить свои государственные образования. Договориться и выставить единый фронт против захватчиков им не удалось, и одна за другим китайские территории переходили под цинский контроль.

Маньчжуры действовали жестоко, и нередко на покорённых территориях восставали именно против них. Чтобы сохранить жизни своих воинов, маньчжурские правители старались использовать лояльных им китайцев, ведя завоевания их руками. Восстания в тылу изматывали войска, сбивая их темп наступления, и, надо сказать, превращение Китая в часть империи Цин дорого далось маньчжурам…

В течение 1646-1647 годов сопротивление маньчжурам и примкнувшим к ним китайским силам оказывали остатки Минской империи, на престол которой претендовали сразу два человека.

Доргонь к тому времени узурпировал власть, став правителем всей империи Цин, и не собирался уступать, тем более что, несмотря на многочисленные восстания, общее течение военной кампании было на его стороне. В то же время неспокойно было и в Монголии, где некоторые князья выходили из-под власти Доргоня, занятого продвижением на юг, в глубь Китая. Доргонь не раз посылал карательные экспедиции, но против кочевников они были слабоэффективны.

Дорогонь, нельзя не отметить, повёл себя достаточно грамотно как властитель новых земель. При нём было принято новое законодательство, сформированы новые войска из перешедших на сторону маньчжуров китайцев, отменены некоторые виды налогов, даны некоторые амнистии и льготы. Была даже разрешена распашка пустующих земель, что для перенаселённого Китая всегда было вопросом важным, и лояльность сельских жителей была завоёвана — Доргоню даже не требовалось их разоружать, поскольку они и так были провластно настроены и сами формировали ополчение. Китайских военачальников, перешедших на сторону Цинской империи, старались всячески ублажить, как материальными аспектами вроде власти в завоёванных провинциях, так и присвоением громких титулов вроде «Усмирителя Юга». Доргонь демонстрировал терпимость не только к торговым людям и миссионерам соседних земель, но даже и европейцам. Именно через европейских купцов у него появились новые пушки, сыгравшие немалую роль в решающих боях.

В последующие два года последовательно пали оплоты сопротивления Цинской империи: Наньчан, Шаньси, Ганьсу, Датун, Гаундун, Гуанси, Сянтань, Гуйлинь. Особенно кровавой была осада города Гуанчжоу, отчаянно защищавшегося целых девять месяцев, но в конечном итоге взятого и разорённого. Цинцы, лояльные к тем, кто перешёл к ним добром, не щадили тех, кто сопротивлялся им, десятками тысяч казня попавших к ним вне зависимости от пола, возраста и сословной принадлежности.

Со смертью Доргоня в 1650 году интенсивность боевых действий на время снизилась. Вошедший на престол его сорегент Цзиргалань был занят вопросами укрепления собственной власти, и этим воспользовались его враги. После череды громких побед для маньчжуров началась серия бесславных поражений. Объединив усилия, несколько очагов сопротивления сумели отбить целый ряд провинций. Стратегическая инициатива на несколько лет перешла к оппозиции.

Цинские войска были сильно измотаны многолетней войной, и были сильно потеснены. Но среди их противников достаточно быстро начался раскол, часть войск взбунтовалась и перешла на сторону маньчжуров. Последняя крупная попытка победить в напряжённом противостоянии относилась к 1659 году, когда флот под командованием Чжэн Чэнгуня поднялся по реке Янцзы к Нанкину, создав угрозу власти Цинской империи в этом районе. Но в конечном итоге, даже несмотря на ряд одержанных побед, самая знаменитая из которых — у Сямэня в 1660 году, когда он разбил вдвое больший цинский флот — ему пришлось уйти на Тайвань.

Не последний раз в китайской истории потерпевшие поражение укрывались на этом острове…

Тем временем, бросив в дело огромные силы, пекинской власти удалось переломить ход войны и добить все очаги сопротивления. Те, кто не погиб и не был захвачен, в большинстве своём бежали в Бирму, где и осели. Отдельные выступления становились всё слабее и всё быстрее подавлялись. В 1664 году, в общем и целом, контроль над Китаем был в руках маньчжуров. В течение последующего десятилетия были ликвидированы и даннические княжества на юге Китая, последние на тот момент ещё не полностью подчиняющиеся Цинской империи территории.

Маньчжуры и китайцы – взаимоотношения сегодня

Династия Цин продержится на китайском престоле в течение почти трёх с половиной веков. С одной стороны, новое государство в течение последующего века достигло пика своего экономического, военного и социального развития, с другой — многомиллионный китайский народ считал себя покорённым и несправедливо унижаемым пришлыми людьми, узурпировавшими власть в Пекине.

Основание для такого мнения действительно было. Древняя китайская культура была во многом задвинута на второй план. Хотя бы упомянуть о том, что вплоть до ХХ века официальным государственным языком был маньчжурский, на нём велось обучение, осуществлялись документооборот и дипломатическая переписка, создавалась обширная литература, как оригинальная, так и переводная.

Сколько существовала Цинская империя, столько помнит она бесконечные антиманьчжурские восстания в провинциях, при подавлении которых погибло огромное количество людей. Ненависть к маньчжурскому владычеству вылилась в конечном итоге в события так называемой Синьхайской революции.

Вооружённые выступления во многих провинциях начинались именно под лозунгами изгнания маньчжуров. В итоге именно гарнизоны городов, где они составляли большинство, более всех сопротивлялись революционным войскам. Началась страшная паника, маньчжуры стали выдавать себя за китайцев, меняя не только одежду и обычаи, но даже и имена с фамилиями. Опасения их были не случайными — в начале Синьхайской революции маньчжуров убивали без пощады, хотя революционное командование много раз обращалось с просьбой к своим воинам не делать так. В ответ маньчжуры формировали свои отряды, с не меньшей жестокостью убивая китайцев.

На фоне приходящих известий Цинский двор пребывал в совершеннейшем унынии. Чиновники и военная знать частью бежали, частью попрятались по посольствам и иностранным гостиницам, а члены императорской фамилии подумывали о самоубийстве.

В конечном итоге, как известно, её отрешили от власти, провозгласив Китайскую Республику.

Но на межэтническом, бытовом уровне неприязнь между китайцами и маньчжурами осталась. Несмотря на все декларации о равенстве в правах всех народов, предоставление автономий, создание культурных центров, некая напряжённость всё ещё сохраняется — зачеркнуть вековую историческую память в полном объёме не удалось ни республиканским, ни коммунистическим властям Китая. Хотя сами маньчжуры в наши дни уже мало чем отличаются от китайцев — они говорят и пишут на китайском языке, их традиции и обычаи уже почти утрачены, да и смешанные браки, некогда немыслимые, сейчас обычное дело.

ООН не раз уже била тревогу по поводу ассимиляции этого народа — одного из крупнейших на планете из числа не имеющих собственной государственности. В любом случае, маньчжуры оказали очень заметное влияние, как негативное, так и позитивное, на историю Китая, и при её изучении нельзя не учитывать этот фактор.