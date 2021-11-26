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ПАЙ
Часть, доля участия лица в капитале фирмы (кооператива, товарищества, акционерного общества и тому подобное).
Может быть внесён как в денежной, так и безденежной форме. Даёт право на участие в общих собраниях пайщиков, получение дохода и части имущества компании при её ликвидации. Может быть передан другому лицу. Порядок создания, использования регулируется законодательством страны, уставом организации, фирмы, компании.
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