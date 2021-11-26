ПАЙ

Часть, до­ля уча­стия ли­ца в ка­пи­та­ле фир­мы (ко­опе­ра­ти­ва, то­ва­ри­ще­ст­ва, ак­цио­нер­но­го об­ще­ст­ва и тому подобное).

Мо­жет быть вне­сён как в де­неж­ной, так и без­де­неж­ной фор­ме. Да­ёт пра­во на уча­стие в об­щих со­б­ра­ни­ях пай­щи­ков, по­лу­че­ние до­хо­да и час­ти иму­ще­ст­ва ком­па­нии при её ли­к­ви­да­ции. Мо­жет быть пе­ре­дан дру­го­му ли­цу. По­ря­док соз­да­ния, ис­поль­зо­ва­ния ре­гу­ли­ру­ет­ся за­ко­но­да­тель­ст­вом стра­ны, ус­та­вом ор­га­ни­за­ции, фир­мы, ком­па­нии.

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