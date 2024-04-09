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18.06.2026
Испанская монархия
Какая проблема стала одной из главных причин экономического упадка Испании в XVII веке?
Недостаток золота и серебра в колониях, которые быстро истощились.
Быстрый рост налогов, особенно в Кастилии, который разорял крестьян и ремесленников, при этом дворянство почти не платило налогов.
Отказ Испании от колоний в Америке, которые объявили независимость в начале XVII века.
Полное отсутствие войн и внешних конфликтов, из-за чего армия разучилась воевать.
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