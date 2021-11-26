ЖОАН IV ВОССТАНОВИТЕЛЬ На чтение: 1 минута

Король Португалии в 1640–1656 гг., первый из Брагансской династии португальских королей.

Происходит из династии герцогов Браганса, крупнейшего аристократического дома Португалии, близкого королевскому. Сын Теодозиу II, 7-го герцога Брагансского, по отцовской линии троюродный племянник короля Мануэла I Счастливого. С 1630 г. герцог Браганса Жоан II. В 1633 г. женился на Луизе Франсиске де Гусман (1613–1666), представительнице испанского герцогского рода Медина-Сидония.

В 1638 г. Жоан IV получил предложение участвовать в заговоре по отложению от Испании. Используя недовольство среднего класса и португальской аристократии, возглавил (согласно легенде – под давлением своей амбициозной супруги, Луизы де Гусман) государственный переворот 1.12.1640 и был коронован королем Португалии под именем Жоана IV (15.12.1640). В январе 1641 г. признан королём кортесами.

Придя к власти, реорганизовал португальскую армию, восстановил пограничные крепости, усилил гарнизоны.

Жоан IV стремился упрочить международные позиции независимой Португалии, активно добивался признания реставрации национальной королевской власти, а также получения финансовой и военной помощи от европейских государств в начавшейся в 1640 г. войне с Испанией. Заключил договоры с Францией (июль 1641), Швецией (август 1641), Англией (январь 1642) и Нидерландами (июнь 1642). Разбил испанцев в битве при Монтихо (близ Бадахоса) в 1644 г. в ходе испано-португальской войны. Испания признала независимость Португалии в 1668 г.

Отвоевал у Нидерландов часть бывших португальских колоний (Луанда в 1648, Бразилия в 1654). Вместе с тем при Жоане IV Португалия утратила свои владения в Малакке и на Цейлоне (захвачены нидерландцами соответственно в 1641 и 1656 гг.).

По настоянию отца в юности получил систематическое музыкальное образование под руководством португальского композитора М. Кардозу. Покровительствовал развитию музыки в Португалии. Автор ряда музыкальных произведений религиозного содержания. Свою большую нотную библиотеку передал в Королевскую библиотеку, погибшую во время землетрясения 1755 г.

Жоану IV наследовал его сын Афонсу VI.

Похоронен в пантеоне Брагансского дома в монастыре Сан-Висенте де Фора.

Исторические источники:

Thaddeo Ferreira S. Historia da feliz acclamação do Senhor Rei João o quarto, com huma serie chronologica dos reis de Portugal, etc… Lisboa, 1803

Автор статьи: А.П. Черных