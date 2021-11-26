ЛИССАБОНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1640 г.

Государственный переворот, лишивший португальского трона короля Испании Филиппа IV (в Португалии – Филиппа III), выведший Португалию из состава земель испанской короны и возведший на трон португальскую Брагансскую династию. В португальской историографии именуется Реставрацией (Restauração).

Автономия Португалии в составе земель испанской короны практически сокращалась и Португалия превращалась в испанскую провинцию. Ключевые посты в Лиссабоне находились в руках либо кастильцев, либо ставленников Мадрида. Португальская знать теряла социальную перспективу.

В августе 1640 г. Филипп III попытался направить португальские войска и знать на подавление восстания в Каталонии, что представляло экспатриацию португальских аристократов. Неподчинение указу короля ускорило развитие португальского заговора. Компромисса можно было достичь, усилив автономию и снизив налоги, но это противоречило унификационной политике Оливареса. Повышение поочажного налога в Кастилии с 1,5 до 8 реалов накануне декабря 1640 г. было распространено и на Португалию.

Первые точные сведения о сложившемся заговоре датируются октябрём 1640 г. Особая роль в планах переворота отводилась восьмому герцогу Брагансскому Жоану II как наиболее вероятному претенденту на португальский престол. Политическое и имущественное положение его рода в Португалии не знало равных.

Зачинщиками были епископ Лиссабона дон Франсишку де Фару и дон Гаштан Коутинью, к которым присоединилось ещё 40 человек. К герцогу Брагансскому заговорщики нашли доступ через его личного секретаря Жоана Пинту Рибейру. На совещании 28 ноября была назначена дата выступления, но некоторые отказались участвовать, и 1 декабря заговорщиков было 34 человека.

Заговорщики выступили четырьмя координированными вооружёнными группами во главе с Триштаном де Мендосой, Алвару де Абрантешем, полковником Антониу де Салданьей и Ж. Пинту. Утром 1 декабря 1640 г. ко дворцу наместницы герцогини Мантуанской в Лиссабоне подъехали в экипаже восемь фидалгу. Они захватили дворец, застрелили государственного секретаря Мигела де Вашконселуша.

Лиссабонцы не представляли себе происходящего. Для оповещения о перевороте по городу разъезжал со знаменем Алвару де Абрантеш. Архиепископ Лиссабона успокаивал толпу. Тем не менее, дома братьев Вашконселуша были сожжены, город успокоился лишь к часу ночи.

Собравшиеся фидалгу до прибытия герцога Брагансского назначили правителями королевства архиепископов Лиссабона и Браги. Бывшая наместница во избежание кровопролития отдала приказ гарнизону замка Сан-Жорже в Лиссабоне прекратить сопротивление, по её приказу сдались Белен, Сан-Жоан, Кашкайш и Кабесасека.

В первое время после переворота отмечены стихийные вспышки национальной и социальной неприязни. Были приняты меры по предотвращению ненужных инцидентов и удалению из страны потенциальных врагов: кастильцы могли свободно оставить Португалию. В то же время кастилец, обнаруженный с оружием в руках, подлежал смерти, равно как и португалец, не сдавшийся сторонникам нового короля.

6 декабря 1640 г. в Лиссабон торжественно въехал герцог Брагансский; 15 декабря 1640 г. в кафедральном соборе Лиссабона состоялась его коронация королём Португалии под именем Жоана IV.

В Мадриде события в Португалии оценили как мятеж, который можно ликвидировать военными средствами. 11 декабря было приказано направить в Португалию 40 тыс. солдат. Мнение о допустимости подавления мятежников силой сохранялось до 15 января 1641 г., когда против непокорных вассалов намеревались послать 3 кавалерийские роты по 60 человек и 500 пехотинцев.

28 января 1641 г. в Лиссабоне, в Немецком зале дворца Пасу де Рибейра открылись кортесы. Созыв кортесов воспринимался как возрождение исконных португальских институтов и выражение воли всего королевства в лице представителей трёх сословий. Главным вопросом кортесов стало провозглашение политической независимости страны, выраженной в «Манифесте Португалии» А. Паиша Вьегаша, адресованном соседней Испании и европейским странам. Кортесы настаивали на том, что король должен быть уроженцем Португалии и постоянно жить в пределах королевства.

Испания отказалась признать законность отпадения Португалии, продолжала включать её в титул испанского монарха, до 1668 г. вела войну, закончившуюся Лиссабонским договором 1668 г. и признанием независимости Португалии.

Переворот и отделение были встречены с воодушевлением и поддержаны по всей стране. Верхушечный характер переворота позволил достичь соглашения с наместницей, обеспечил сдачу крепостей и замков, дал возможность избежать безвластия и беззакония, сохранил политическую и социальную стабильность внутри королевства. Успех Реставрации 1 декабря 1640 г. достигнут за счёт ограничения выступления переворотом, лозунгом исключительно отделения Португалии, без каких-либо социальных требований.

Исторические источники:

Cruz A. Portugal Restaurado. Estudos e Documentos. Porto, 1940

Meneses Luís de (Conde de Ericeira). Historia de Portugal Restaurado: Vol. 1–2. Lisboa, 1979

Автор статьи А.П. Черных