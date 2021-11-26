ЛИССАБОНСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1668 г.

Договор между Португалией и Испанией, завершивший войны Реставрации.

Войны Реставрации 1640–1668 гг. представляли собой попытку Испании вернуть Португалию, отложившуюся от Испании в 1640 г. и добившуюся фактической независимости, вернуть в состав земель испанской короны.

Мирный договор по их итогам подписан в Лиссабоне 13.2.1668 при посредничестве Англии, оказавшей содействие Португалии в борьбе против испанского господства и получившей взамен значительные торговые привилегии.

Основные пункты Лиссабонского договора предусматривали прекращение военных действий между сторонами и их подданными, заключение постоянного мира и возвращение захваченных территорий (за исключением Сеуты, добровольно отошедшей к Испании); восстановление торговых отношений; обеспечение свободы и безопасности морского и речного судоходства; взаимную помощь в борьбе с пиратством и другие.

Португалия как суверенное государство получила право присоединиться ко всем военным договорам между Англией и Испанией, между ними и их союзниками.

Заключение Лиссабонского мирного договора означало признание Испанией независимости Португалии, гарантом которой выступала Англия, значительно усилившая своё влияние на Пиренейском полуострове.

Исторические источники:

Tratado de pazes, entre os Serenissimos, e Poderosissimos Principes D. Carlos II Rey catholico, e D. Afonso VI Rey de Portugal… Lisboa, 1668

Автор статьи: А.П. Черных