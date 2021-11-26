КАРЛА V ДВОРЕЦ

КАРЛА V ДВОРЕЦ - па­мят­ник ис­то­рии и ар­хи­тек­ту­ры в Ис­па­нии.

Вхо­дит в ан­самбль Аль­гам­бры на ок­раи­не города Гра­на­да. Его воз­ве­де­ние в ка­че­ст­ве официальной ре­зи­ден­ции Кар­ла V на­ча­лось в 1526 году. Главным ар­хи­тек­то­ром до 1550 года был П. Ма­чу­ка (ра­бо­тав­ший так­же в Ита­лии, пред­по­ло­жи­тель­но под руководством Д. Бра­ман­те и Ра­фа­эля), за­тем - его сын Л. Ма­чу­ка, в 1583-1592 годах - Х. де Мин­ха­рес (один из по­мощ­ни­ков Х.Б. де Эр­ре­ры, главного ар­хи­тек­то­ра Эс­ко­риа­ла). Строи­тель­ст­во про­дол­жа­лось на про­тя­же­нии все­го XVII века, но из-за не­дос­тат­ка фи­нан­си­ро­ва­ния не бы­ло за­вер­ше­но, дво­рец дол­гое вре­мя на­хо­дил­ся в за­пус­те­нии, лишь в 1927 году бы­ли до­строе­ны его кров­ли.

Пла­ни­ров­ка и де­ко­ра­тив­ное ре­ше­ние двор­ца вос­хо­дят к об­раз­цам ар­хи­тек­ту­ры итальянского Воз­ро­ж­де­ния . План ос­но­ван на со­че­та­нии иде­аль­ных гео­мет­рических фи­гур: в квад­рат зда­ния впи­сан круг дво­ра, по пе­ри­мет­ру ко­то­ро­го рас­по­ла­га­ет­ся об­ход­ная га­ле­рея с двухъ­я­рус­ной ко­лон­на­дой. Струк­ту­ра внеш­не­го оформ­ле­ния вос­про­из­во­дит схе­му де­ко­ра Па­лац­цо Ка­при­ни в Ри­ме (архитектор Д. Бра­ман­те, не сохранилось): рус­то­ван­ный цо­коль и па­рад­ный этаж, ук­ра­шен­ный пи­ля­ст­ра­ми; од­на­ко, со­глас­но испанским вку­сам 1-й тре­ти XVI века, до­ри­че­ский ор­дер за­ме­нён на бо­лее изящ­ный, ио­ни­че­ский, а центральные час­ти западного и южного фа­са­дов ак­цен­ти­ро­ва­ны при по­мо­щи рель­еф­но вы­сту­паю­щих ор­дер­ных ком­по­зи­ций (ти­па ре­таб­ло). Дво­рец - пер­вая по­строй­ка испанского Воз­ро­ж­де­ния, вы­пол­нен­ная в стро­гом клас­сическом сти­ле, он ока­зал ре­шаю­щее влия­ние на даль­ней­шее раз­ви­тие испанской ре­нес­санс­ной ар­хи­тек­ту­ры. В со­ста­ве Аль­гам­бры вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия. С 1958 года во двор­це на­хо­дит­ся Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств (испанская жи­во­пись и скульп­ту­ра XV-XX веков).

Иллюстрация:

Дво­рец Кар­ла V. Внут­рен­ний двор. 1526 год - XVII век.

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