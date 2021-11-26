ИЗАБЕЛ, ИНФАНТА ПОРТУГАЛЬСКАЯ (Isabel de Portugal, infanta)

Королева Испании в 1526–1539 гг., императрица Священной Римской империи в 1530–1539 гг.

Дочь короля Португалии Мануэла I и Марии Арагонской, соответственно сестра королей Жоана III и Энрике I. Получила гуманистическое образование под руководством Беатриш Галиндо и Луиса Вивеса.

Договор о бракосочетании с королём Испании Карлом I (императором Карлом V) был заключён в Торреш Новаш 06.10.1525. В приданое инфанта получала 900 тыс. крузаду. Церемония бракосочетания проведена в Алмейрине 01.11.1525 через представителей с обеих сторон. В январе 1526 г. инфанта отбыла в Испанию и была встречена герцогом Калабрийским, герцогом де Бе́хар и архиепископом Толедским. Торжественная свадьба состоялась в Севилье в марте 1526 г.

Королева жила в Толедо, не занимаясь политикой. Сыграла большую роль в воспитании короля Испании и Португалии Филиппа II(I). Изабел была регентом Испании в периоды нахождения супруга на театре военных действий в 1528–1533 и 1535–1538 гг.

Похоронена в королевском пантеоне в Эскориале.

Автор статьи: А.П. Черных