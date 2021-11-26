ИСПАНО-ПОРТУГАЛЬСКАЯ УНИЯ 1581‒1640

Испано-португальская уния 1581—1640 — период нахождения Португалии в составе земель испанской короны, в португальской историографии — эпоха «трех Филиппов».

В результате гибели португальского короля Себастьяна в Африке в 1578 и пресечения Ависской династии корона Португалии отошла к внуку короля Мануэла I, королю Испании Филиппу II Габсбургу . Это было подкреплено вводом испанских войск в Португалию в августе 1580. Кортесы в Томаре признали Филиппа II (в португальской традиции Филипп I) королем в апреле 1581. Включение португальского королевства ознаменовало высшую точку могущества Испании, при том что Португалия сохранила значительную автономию: продолжало действовать португальское законодательство, за португальцами оставалось решение административных и финансовых вопросов, сохранялась чеканка монеты, снимались ограничения на товарооборот между двумя королевствами. Португалия оказалась вовлеченной в международные проблемы империи Габсбургов, и уже в 1588 большая часть португальского военного флота погибла у берегов Англии в составе испанской «Непобедимой Армады» . В правление Филиппа II (Филиппа I) португальская автономия еще соблюдалась, но по мере усиления нестабильности в испанской монархии политика Испании обратилась в сторону отмены автономий и полного объединения Пиренейского п-ова. Усилилось налоговое бремя со стороны Испании, на государственные посты в Португалии стали назначать представителей испанской знати, проводились рекрутские наборы для испанских войск. Португальская знать не получила выгод при габсбургском дворе. С 1623 португальские колонии стали подвергаться нападениям англичан, голландцев, французов, персов.

В Португалии сложился заговор с целью восстановления португальской линии наследования трона. 1 декабря 1640 был совершен переворот, и герцог Брагансский провозглашен королем под именем Жоана IV . Португальские кортесы в январе 1641 подтвердили реставрационные перемены, Испания признала независимость Португалии в 1668.

Лит.: Черных А. П. Лиссабонский переворот 1640 года и утрата Португалии // Проблемы испанской истории. 1992. М., 1992. С. 111—127. Medina Sidonia L. História de una conjura. Cadiz, 1985. Veríssimo Serrão J. História de Portugal. 17 vols. Vol. 4. Lisboa, 1977—2007. Governo dos reis espanhóis: 1580—1640.