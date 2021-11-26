ИСПАНО-ПОРТУГАЛЬСКАЯ УНИЯ 1581-1640 На чтение: 1 минута

ИСПАНО-ПОРТУГАЛЬСКАЯ УНИЯ 1581-1640 годов - период нахождения Португалии в составе земель испанской короны, в португальской историографии - эпоха «трёх Филиппов».

В результате гибели португальского короля Себастьяна в Африке при Алкасер-Кибире (совр. Эль-Ксар-эль-Кебир, Марокко) (1578) и пресечения Ависской династии, корона Португалии отошла к внуку португальского короля Мануэла I королю Испании Филиппу II Габсбургу. Это было подкреплено вводом испанских войск в Португалию в августе 1580 г. Филиппа признали королём кортесы в Томаре (апрель 1581).

По достигнутому соглашению Португалия, королём которой стал Филипп II (в португальской традиции Филипп I), сохраняла значительную автономию: продолжало действовать португальское законодательство, решение административных и финансовых вопросов оставалось внутри страны, за португальцами сохранялись дворцовые, церковные, административные, финансовые и военные должности; снимались ограничения на товарооборот между Испанией и Португалией. Португальские сеньории не включались в имущество испанской короны; сохранялся португальский язык и чеканка национальной монеты.

Включение португальского королевства ознаменовало высшую точку могущества Испании в Европе и в мировом океане. Португалия при этом оказалась вовлечённой в международные проблемы Испании и уже в 1588 г. большая часть португальского военного флота погибла у берегов Англии в составе испанской «Непобедимой Армады».

В правление Филиппа II (Филиппа I) португальская автономия соблюдалась и вплоть до 1620 г. политическое и экономическое положение характеризовалось стабильностью. Положение ухудшилось при Филиппе III. Начиная с 1623 г. португальские колонии стали подвергаться нападениям со стороны англичан, голландцев, французов, персов.

Одновременно усилилось налоговое бремя со стороны Испании, которая также переживала тяжелый кризис. Народные выступления – в Порту в 1629 г., в Эворе в 1637 г. (Восстание Мануэлинью) – охватили значительную часть Португалии, что потребовало введения испанских войск в Алентежу и Алгарве.

По мере усиления нестабильности в испанской монархии, внутренняя политика Испании обратилась в сторону полного политического объединения Пиренейского полуострова и отмены автономий. На государственные посты в Португалии стали назначаться представители испанской знати, в Португалии проводились рекрутские наборы для испанских войск.

В Португалии сложился заговор с целью восстановить португальскую линию наследования трона в лице герцога Брагансского. Решение о мобилизации португальской знати для войны в Каталонии, где летом 1640 г. разразилось восстание, стало непосредственным поводом для выступления.

1.12.1640 был совершён переворот, и герцог Брагансский провозглашён королём под именем Жоана IV. Собравшиеся в январе 1641 г. португальские кортесы подтвердили реставрационные перемены.

В ходе испано-португальской войны, в которую были вовлечены и другие европейские государства, Португалия утратила часть своих колоний. Испания признала независимость Португалии в 1668 г.; к Испании отошла Се́ута, где португальское правление не было восстановлено.