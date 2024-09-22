Испания при Филиппе II История долгого царствования сына Карла I, Филиппа II, охватывающая целое полустолетие (1556-1598 гг.), дает наглядную иллюстрацию приведенным замечаниям Маркса об испанской монархии XVI в. Вступление на престол нового короля, воспитанного в строго испанских условиях, казалось бы, не могло предвещать бесславного крушения могущественной монархии и при том так скоро.

История долгого царствования сына Карла I, Филиппа II, охватывающая целое полустолетие (1556-1598 гг.), дает наглядную иллюстрацию приведенным замечаниям Маркса об испанской монархии XVI в. Вступление на престол нового короля, воспитанного в строго испанских условиях, казалось бы, не могло предвещать бесславного крушения могущественной монархии и при том так скоро.

Начало правления

Когда утомленный и впавший в меланхолию император Карл на торжественном собрании нидерландской и испанской знати в Брюсселе сложил с себя испанскую, а вслед за нею и императорскую корону и удалился на покой в монастырь, это уже означало крах его великодержавных планов. Корона Священной римской империи досталась брату Карла, Фердинанду, а Испания со всеми европейскими и внеевропейскими владениями перешла к его сыну Филиппу, который еще при Карле фактически замещал своего отца в Кастилии и Арагоне. Но в результате этого раздела владения императора распались на две неравные части. Австрийская ветвь Габсбургов удержала за собою германскую империю, а испанская получила полностью "бургундское наследство" (Франш-Контэ и Нидерланды), большую часть Италии (Милан, королевство Неаполитанское, Сицилию и Сардинию) и колониальные территории в Новом свете. Располагая богатейшими территориями в Европе и обширными колониями, Испания представляла крупнейшую державу того времени, и Филипп II, продолжая политику своего отца, но уже в качестве типично испанского монарха, ставил своей задачей утвердить свое господство на всем протяжении Западной Европы.

Филипп II являлся ярким воплощением испанского абсолютизма. Делом своей жизни он считал беспощадную борьбу с ересью, где бы она ни скрывалась. Таков был завет и его отца.

Филипп сменил прежние резиденции (Толедо и Вальядолид) на небольшой город Мадрид, находившийся на пустынном и безжизненном Кастильском плоскогорье. Неподалеку от Мадрида был сооружен его обширный дворец, знаменитый Эскуриал, бывший одновременно и монастырем, и резиденцией, и усыпальницей кастильских королей. Это величественное, богатое памятниками искусства здание, мрачно выделялось на фоне мертвой пустыни и как бы символизировало собою испанскую монархию и ее главу, вершителя судеб европейской истории и яростного ревнителя католической религии.

Внешняя и внутренняя политика

Уже в первые годы своего правления Филипп II держал в своих руках нити международной политики. В наследие от отца ему осталась незавершенная борьба с Францией. И несмотря на свои победы, например при Сен-Кентене в 1557 году, Филипп склонялся к тому, чтобы заключить мир. Захват герцогом Гизом последнего оплота англичан во Франции Кале и смерть Марии Тюдор в 1558 г. ускорили окончание войны. По Като-Камбрезийскому миру (1559 г.) Франция отказалась от своих притязаний на Италию в пользу Испании, но зато удержала за собой Кале. После неудачной попытки жениться на Елизавете Английской Филипп вступил в брачный союз с дочерью французского короля Генриха II (убитого во время турнира в 1559 г.) Елизаветой Валуа и тем самым оформил союз с Францией.

Инквизиционный трибунал стал с этого момента главным орудием политики Филиппа II, преследуя всякое проявление свободной мысли, не склонен был уступать это орудие кому бы то ни было, хотя бы это был и сам глава католической церкви. Столкновения с римским престолом обусловливались двумя мотивами: заботой о неприкосновенности итальянских территорий и стремлением подчинить испанское духовенство королевской власти. Филипп не допускал вмешательства пап во внутренние церковные дела Испании и превратив духовенство и инквизиционный трибунал в орудие своей власти. Объединение королевства под знаком чистоты и единства католической религии получило при нем свое завершение.

Также он рассчитывал на формирования единого католического фронта против протестантской. В условия Като-Камбрезийского мира был включен секретный пункт о совместной борьбе против французских протестантов (гугенотов). Но после неожиданной смерти французского короля Генриха II соотношение партий при французском дворе несколько изменилось. Новый король Франциск II был женат на шотландской королеве Марии Стюарт, оспаривавшей у Елизаветы английскую корону.

В связи с этим герцог Гиз, дядя Марии Стюарт и глава католической лиги, стал играть при дворе руководящую роль, провоцируя враждебные действия против Англии. Несмотря на то, что Филипп II заинтересован был в истреблении протестантской ереси в Англии, он сильно опасался объединения Англии и Франции под одной короной. С другой стороны, мать молодого короля Екатерина Медичи не склонна была и в отношении гугенотов действовать испанскими методами. В следующем 1560 г. умер Франциск II, и Екатерина, объявленная регентшей малолетнего Карла IX, обнаружила склонность поддержать английскую королеву Елизавету в ее борьбе против Марии Стюарт, прекрасно учитывая, что Филипп с пустым кошельком и тяжеловесной, неповоротливой дипломатией был бессилен.

Борьба с Турцией

Столь же неудачна была и затеянная Филиппом борьба с турками, которые фактически были хозяевами Средиземного моря. Они захватили ряд населенных пунктов, в том числе и Триполи, принадлежавшее ордену иоаннитов. Вскоре турецкая опасность стала угрожать непосредственно итальянским владениям Испании, в особенности с того момента, когда турецкое войско блокировало Мальту (1565 г.). Обещанная из Испании помощь приходила слишком поздно, так как Филипп много времени потратил на торжественные церемонии, посты и молебны по поводу блокады Мальты. Лишь с большим трудом удалось спасти остров от турок. Угроза новых турецких нашествий этим не была устранена.

Прошло еще несколько лет, пока, наконец, не наступил решающий момент в этой борьбе за обладание Средиземным морем, который стал возможен только благодаря заключению союза в составе папы, Венеции и Испании. Против турок был объявлен крестовый поход, и в 1571 году огромная эскадра (264 корабля) нанесла туркам сокрушительный удар в заливе Лепанто. Однако результаты победы не были использованы до конца. Филипп предпочел ограничить военные операции африканским побережьем и не идти на восток.

Внутренние проблемы

В течение того же периода, когда шла борьба с турками, Филипп вел упорную войну со своими подданными в Нидерландах, действуя методами кровавого террора и инквизиционного трибунала. А у себя дома он продолжал с неумолимой жестокостью утверждать чистоту и единство католической религии, отправляя на костер "святой инквизиции" всех инакомыслящих. После расправы с испанскими протестантами с новой силой возобновилось преследование морисков. Несмотря на то, что эти обращенные в христианство мавры были вполне лояльны и даже в моменты революционных восстаний оставались совершенно спокойны, испанские короли, подстрекаемые фанатичным духовенством, проводили в отношении их жестокую политику.

При вступлении на престол Филиппа, они предложили ему субсидию в 100 тысяч дукатов и ежегодный взнос в 3 тысячи на содержание инквизиции. Но все было напрасно. Инквизиция сделала морисков предметом своего особого внимания, широко применяя конфискации. С 1565 г. издается целый ряд эдиктов репрессивного характера, которые и проводятся в жизнь с неумолимой жестокостью.

Результаты правления

Политика личного режима, последовательно проводимая Филиппом с самого начала его вступления на престол, к 70-м годам стала уже давать свои результаты. Огромные материальные средства, которыми располагала испанская монархия, поглощались колоссальными расходами на постоянные войны; изгнание и уничтожение морисков превратило в пустыню самые богатые провинции Испании и нанесло непоправимый удар испанскому народному хозяйству; насильственное выколачивание средств, проводимое в Нидерландах под знаком истребления ереси, вызвало там восстание, с которым бессилен был справиться герцог Альба со своим "кровавым советом".

Золотой поток из Америки продолжал литься, но королевская казна тем не менее всегда была пуста; налоговый гнет в стране увеличивался, европейские банкиры уже не склонны были давать новые суммы венценосным злостным неплательщикам. Ко времени отречения Карла крупнейшие банкиры Европы, Футгеры, перестали финансировать королевскую казну, их сменили генуэзские банкиры, но и те в 1574 г. отказали в поддержке, и в следующем году испанская монархия, обремененная колоссальным долгом, объявила себя банкротом. Это банкротство настолько ослабило Филиппа, что он не мог уже никакими мерами остановить ход нидерландской революции, завершившейся в 1581 г. формальным отпадением семи северных провинций.

И только в одном направлении агрессивная политика Филиппа имела несомненный успех: в 1580 г. он возложил на себя португальскую корону, объединив таким образом под своей властью всю территорию полуострова со всеми колониями.

В последние годы своей жизни Филипп II оказался на международной арене изолированным. Ему противостояла коалиция крупнейших европейских держав того времени - Англии, вновь возникшей на карте Европы Голландии и, наконец, Франции. Дело защиты и торжества католической религии на широком европейском фронте рушилось, а сама Испания представляла собой разоренную страну, стонавшую под игом королевского деспотизма.

Литература