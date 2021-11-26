ИНФАНТ (исп. и порт. infante, от лат. infans)

Титул, распространенный в Испании и Португалии, дававшийся сыновьям короля, за исключением наследников престола. Женская форма - инфанта. Наследники и наследницы короны именовались принцами и принцессами соответственно. При заключении династических браков титул инфанты присваивался жене инфанта.

Мужья урожденных инфант, не имевшие королевского происхождения, не становились инфантами после заключения брака, однако этот титул мог быть пожалован им монархом за какие-либо заслуги перед короной. Инфанты сохраняли свое высокое положение и титул даже после смерти их родителя при новом монархе. Часто статус инфанта давался внукам и внучкам правителя как по женской, так и по мужской линии.

Слово "infant" в романских языках означает "ребенок", применение данного термина исторически сложилось таким образом, что "infant" переросло в титул для монарших отпрысков. Первоначально в Португалии титул инфанта не имел женской формы и использовался только для королевских сыновей, дочерей монарха стали именовать инфантами только в XVI - XVII в. В испанской традиции титул инфанта по рождению отличались от титула, полученного за заслуги перед монархией, тем, что в первом случае инфант именовался еще и Его Королевским Высочеством. Кроме того, титул инфанта или инфанты мог сочетаться с титулом герцога\герцогини.

Иллюстрация:

Инфант Альфонс, Сын короля Испании Филиппа III.

Автор статьи: Медведь А.О.