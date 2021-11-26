ИНДИЙ ЗАКОНЫ

ИНДИЙ ЗАКОНЫ («Но­вые за­ко­ны») - свод за­ко­нов им­пе­ра­то­ра Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Кар­ла V (испанского ко­ро­ля Кар­ла I), при­ня­тый 20 ноября 1542 для испанских ко­ло­ний в Но­вом Све­те.

«Индий законы» бы­ли при­зва­ны ук­ре­пить по­зи­цию ко­ро­лев­ской вла­сти в ко­ло­ни­ях, а так­же улуч­шить по­ло­же­ние ин­дей­цев (боль­шое влия­ние на Кар­ла V ока­за­ло со­чи­не­ние Б. де Лас Ка­са­са «Крат­чай­шее со­об­ще­ние о раз­ру­ше­нии Ин­дий», про­ник­ну­тое со­чув­ст­ви­ем к або­ри­ге­нам).

Со­глас­но «Индий законам», ин­дей­цы объ­яв­ля­лись «сво­бод­ны­ми вас­са­ла­ми ко­ро­ля», за­пре­ща­лось их по­ра­бо­ще­ние, вво­ди­лись на­ка­за­ния за убий­ст­ва ин­дей­цев, сни­жа­лись взи­мае­мые с них на­ло­ги. «Индий законы» унич­то­жа­ли ре­пар­тимь­ен­то, за­пре­ща­ли на­сле­до­ва­ние эн­комь­енд, а так­же пе­ре­да­чу их во вла­де­ние пред­ста­ви­те­лям ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции и цер­ков­ным ор­де­нам.

При­ня­тие «Индий законов» вы­зва­ло не­до­воль­ст­во испанских ко­лони­за­то­ров. По­пыт­ка их вве­де­ния в ви­це-ко­ро­лев­ст­ве Пе­ру при­ве­ла к мя­те­жу (1544-1548 года) во гла­ве с Г. Пи­сар­ро . Кро­ме то­го, на­чав­шее­ся раз­ру­ше­ние эн­комь­ен­даль­ной сис­те­мы обер­ну­лось рез­ким ухуд­ше­ни­ем эко­но­мического по­ло­же­ния ко­ло­ний. В 1545-1547 годах «Индий законы» бы­ли от­ме­не­ны.

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