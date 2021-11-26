ХУAН АВСТРИЙСКИЙ (DON JUAN DE ASTURIA)

Король Карл V лишь в своем завещании признал Хуана своим сыном. Его наследник Филипп II принял ко двору своего сводного брата и относился к нему благосклонно. Король устроил ему отдельный дворец и наделил привилегиями инфанта. Хуан стал воспитываться вместе с Александром Фарнезе и инфантом доном Карлосом в королевском дворце Мадрида.

В 1568 году дон Хуан был назначен начальником эскадры, которая боролась с морскими разбойниками. Он отменно справился со своей задачей, победив корсаров в ряде битв. В 1569 году король назначает его командующим войсками для подавления восставших морисков. Дон Хуан лично осадил Галеру и взял крепость.

После грандиозных побед дон Хуан стал надменным и честолюбивым. Король Филипп стал с подозрением относиться к своему влиятельному брату. Поэтому, когда дон Хуан взял Тунис в 1573 году и попросил Филиппа II признать его королем Туниса, он отказал ему. Дон Хуан стал ждать другого удобного случая приобрести себе царство.

Будучи генерал – викарием Сицилии, Неаполя и Милана, он решил освободить заключенную в Англии Марию Стюар т и жениться на ней. В 1576 году дон Хуан принял от Филиппа пост правителя Нидерландов с условием в дальнейшем вторгнуться в Англию. В январе 1577 года дон Хуан заключил с Генеральными штатами так называемую Брюссельскую унию, преобразованную в феврале в «постоянный эдикт», по которому подтверждалось Гентское соглашение, восстанавливались права и вольности 17 провинций, утверждались права принца Оранского в качестве штатгальтера Голландии и Зеландии. Дон Хуан лишь требовал взамен господствующего положения для католической религии.

В мае 1577 года дон Хуан торжественно въехал в Брюссель, восторженно встреченный голландским населением. Положение дона Хуана было тягостное: в больших городах Нидерландов городская армия оскорбляла не только свиту правителя, но и его самого, дело доходило до открытых нападений на дона Хуана. Король назначил вместо дона Хуана Маргариту Пармскую, но Генеральные штаты уже сами призвали в генерал-губернаторы эрцгерцога Матвея и заключили союз с королевой Елизаветой Английской .

В январе 1578 года дон Хуан собственной властью ввел в Нидерланды испанские войска, завоевал Фландрию, Брабант и Беннегад и рассчитывал скоро овладеть столицей Нидерландов. Однако сил для этого у него было недостаточно, а для занятия Брюсселя нужно было разрешение Филиппа II. Но король не только не присылал ему денег и помощи.

В 1578 году дон Хуан скоропостижно скончался от неизвестной болезни, а пост наместника Испании в Нидерландах перешел к племяннику короля, Александру Фарензе.

Иллюстрация:

Хуан Австрийский.

Автор статьи: Мунжукова С.И.