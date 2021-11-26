ГРАНВЕЛА АНТУАН ПЕРРЕНО

ГРАНВЕЛА АНТУАН ПЕРРЕНО (испанский - Granvela, французский - Granvelle) - политический и цер­ков­ный дея­тель на служ­бе испанской монар­хии , ди­пло­мат .

Сын французского юри­ста Николаса Перрено де Гранвелы, состоявшего на службе у Карла V. Изучал юриспруденцию в Падуе и теологию в Лёвене. С 1540 года епископ Аррасский. С 1550 советник Карла V, затем Филиппа II. Некоторое время представлял Карла V на Тридентском соборе. В 1559 сыграл важную роль в заключении мира в Като-Камбрези, завершившего Итальянские войны. В 1559 назначен главой консультативного совета при правительнице Нидерландов Маргарите Пармской, фактически управлял страной. В 1561 занял должность архиепископа Мехеленского и был назначен папой Римским кардиналом. Происпанская политика Гранвелы вызвала в Нидерландах широкое недовольство, переросшее в освободительную борьбу против Испании (смотри Нидерландская революция 16 века). В 1564 Филипп II перевёл Гранвелу на службу в Италию. Там Гранвела участвовал в подготовке морской войны с турками, завершившейся победой при Лепанто. В 1571-1575 вице-король Неаполя, затем возглавлял Совет по делам Италии, в 1580-1581 во время поездки Филиппа II в Португалию исполнял в Испании функции регента.