ФЕРДИНАНД II АРАГОНСКИЙ

Фердинáнд II (Фернандо; исп . Fernando II) Арагóнский (Фердинанд (Фернандо) Католический, исп . Fernando el Católico) (10.03.1452, Сос-дель-Рей-Католико, Арагон — 23.01.1516, Мадригалехо, Эстремадура) — король Кастилии (как Фердинанд V, 1474–1504) и Арагона (1479–1516), Сицилии (1468–1516). Из арагонской ветви династии Трастамара . Сын Хуана II Арагонского и Хуаны Энрикес. Получил гуманистическое образование, уже в детстве приобрел военный опыт. В 1469 женился на Изабелле I Кастильской . Когда в 1474 она унаследовала трон Кастилии (Ф. II А. тоже имел право на него как правнук Хуана I Кастильского ), спорные вопросы о полномочиях супругов были улажены по «Соглашению в Сеговии» (1475): Ф. II А. получил в Кастилии королевский титул и властные полномочия (позже стал также магистром духовно-рыцарских орденов Сантьяго , Калатравы и Алькантары ), но ведущую роль там играла Изабелла I. Управлением Арагоном занимался только Ф. II А., хотя между 1474 и 1504 проводил почти все время в Кастилии; находясь там, он в 1486 Гуадалупской сентенцией отменил личную зависимость крестьян в Каталонии . В делах Кастилии супруги тесно сотрудничали, их деятельность часто трудно разграничить. Ф. II А. сыграл важнейшую роль в вой­не за Кастильское наследство 1475–1479, в административных реформах, направленных на укрепление королевской власти, в завоевании в 1482–1492 Гранадского эмирата . Ф. II А. и Изабелла I стремились установить в Испании единство веры, ввели инквизицию , заставили креститься либо покинуть страну сначала иудеев (1492), а затем мусульман. В 1496 папа Александр VI удостоил супругов почетного титула Католические короли. Чтобы остановить натиск турок на Зап. Средиземноморье, Ф. II А. стремился установить контроль над Италией и Магрибом. В борьбе за Италию Ф. II А. воевал с Францией, в 1493 вернул в состав Каталонии Руссильон, в 1504 присоединил Неаполь (см. Итальянские вой­ны ). Против Франции были направлены династические браки детей Ф. II А. и Изабеллы I, они укрепили союзные отношения с Габсбургами и Англией. Вследствие ранней смерти трех подряд наследников (сына Хуана, старшей дочери Изабеллы и ее сына Мигела) результат этой политики оказался неожиданным: после смерти Изабеллы I (1504) корону Кастилии унаследовала вторая дочь, Хуана I Безумная , жена Филиппа Габсбурга. Вступив в конфликт с Филиппом и не желая, чтобы тот установил свою власть и над Арагоном, Ф. II А. заключил брак с Жерменой де Фуа, который принес ему права на трон Наварры (часть ее к югу от Пиренеев он завоевал в 1512; формально присоединена в 1515). Родившийся в 1509 сын, наследник Арагонской короны, умер через несколько часов. После смерти Филиппа Габсбурга (1506) и по причине недееспособности Хуаны I Ф. II А. в 1507–1516 являлся правителем Кастилии, продолжая проводить активную политику в Италии и в Магрибе. Однако после взятия Мелильи (1497) и Орана (1509) последовали поражение на о. Джерба (1510) и другие неудачи. Ф. II А. сначала скептически отнесся к проекту Х. Колумба , но позже сыграл важную роль в развитии заокеанской экспансии; в 1512 утвердил Бургосские законы, усилившие контроль над конкистадорами.

Лит .: Ferdinandus, Rex Hispaniarum: Príncipe del Renacimiento. Zaragoza, 2006; Vicens Vives J. Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón. Zaragoza, 2006; Suárez Fernández L. Fernando el Católico. Barcelona, 2013; Ladero Quesada M. Á. Los últimos años de Fernando el Católico, 1505–1517. Madrid, 2019. В. А. Ведюшкин .