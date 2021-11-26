ЭВОРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1637

ЭВОРСКОЕ ВОССТАНИЕ 1637 года (Revolta do Manuelinho; Alterações de Évora) - народное возмущение в период вхождения Португалии в состав земель короны королей Испании.

Восстание было вызвано фискальной политикой Испании в отношении Португалии: повышением старых налогов и введением новых, объявленных правительством в Лиссабоне (real de água, anata, meia anata). Королевский налог на воду был распространён на всю Португалию; общее повышение налогов достигло 25%.

Движение началось 21 августа 1637 г. с возмущения народных низов. Народ Эворы перестал повиноваться фидалгу, проявил неуважение к архиепископу. Инициаторами были чиновники Жоан Баррадаш (Procurador João Barradas) и Сезишнанду Родригеш (Escrivão do povo Sesisnando Rodrigues). Призывы к мятежу и воззвания от правительственной жунты самоуправления появлялись за подписью «Мануэлинью», некоего бедного городского слабоумного – это была форма сохранения анонимности зачинщиков.

Восставшие сожгли налоговые книги, подожгли и разграбили некоторые дома знати и представителей испанской короны. Ни знать, ни сторонники Испании не оказали сопротивления. Восстание быстро распространилось в Алентежу и Алгарве, где был серьёзный аграрный кризис.

Под лозунгом низложения испанской династии на португальском троне и восстановления национальной прошли мятежи и волнения в городах Портел, Соузел, Кампу де Орике, Вила Визоза, Фару, Луле, Тавира, Албуфейра, Коруше, Монтаржил, Абрантеш, Сардоал, Сетубал, Порту, Вила Реал и Вьяна ду Каштелу.

Восстание было стихийным, военных предводителей и вооружения восставшего народа у восстания не было. Правительство в Лиссабоне для подавления восстания призвало испанские войска общей численностью до 10 тыс. человек. Предводители (прокурадор и секретарь) были захвачены и казнены, бежавшие были приговорены заочно.

Восстание 1637 стоит в ряду других возмущений и мятежей в испанской империи: в Порту (1628), в Бискайе (1630), в Каталонии (1640). Эворское восстание отразило состояние экономического и политического кризиса, который испытывала Португалия в составе империи Габсбургов. Эворское восстание, поддержанное различными социальными слоями – первый явный показатель португальского недовольства испанским господством. Оно стало предшественником государственного переворота, который привёл к восстановлению независимости в 1640 г.

Исторические источники:

Melo Francisco Manuel de. Alterações de Évora // Epanáforas de vária história portuguesa, de D. Francisco Manuel de Melo. Lisboa, 1660

Oliveira Marques A. História de Portugal. Lisboa, 1972

Magalhães Godinho V. Ensaios 1–2 vol. Lisboa, 1968. Vol. 2. Sobre história de Portugal

Автор статьи: А.П. Черных