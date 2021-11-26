ВИДЖАЯНАГАР

Го­су­дар­ст­во в Ин­дии в 14–17 вв. с од­но­имён­ной сто­ли­цей.

Об­ра­зо­ва­лось в хо­де борь­бы ин­дус­ских пра­ви­те­лей юж.-инд. об­лас­тей про­тив Де­лий­ско­го сул­та­на­та . В пе­рио­ды рас­цве­та ох­ва­ты­ва­ло всю Юж. Ин­дию; его пра­ви­те­ли со­вер­ша­ли за­вое­ват. по­хо­ды на о. Лан­ка (ны­не Шри-Лан­ка) и в Юго-Вост. Азию. За вре­мя су­ще­ст­во­ва­ния В. сме­ни­лось че­ты­ре пра­вя­щие ди­на­стии: Сан­га­ма (1336–1485), Са­лу­ва (1485–1505), Ту­лу­ва (1505–70), Ара­ви­ду (1570–1716). Пра­вя­щий слой В. фор­ми­ро­вал­ся при эт­нич. пре­об­ла­да­нии ан­дх­ра (при 1-й и 3-й ди­на­сти­ях) и кан­на­да (при 2-й и 4-й ди­на­сти­ях). Гос-во де­ли­лось на про­вин­ции (рад­жья) и вклю­ча­ло вас­саль­ные кня­же­ст­ва . В. сыг­рал боль­шую роль в раз­ви­тии куль­ту­ры юж.-инд. на­ро­дов (в Юж. Ин­дии со­хра­ни­лось мно­го ар­хит. па­мят­ни­ков пе­рио­да В.). Его мо­гу­ще­ст­во бы­ло по­дор­ва­но в борь­бе про­тив Бах­ма­ний­ско­го сул­та­на­та, а за­тем про­тив об­ра­зо­вав­ших­ся на его тер­ри­то­рии му­сульм. кня­жеств. По­след­ние в 1565 на­нес­ли В. по­ра­же­ние, в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го он был ос­лаб­лен и по­сле 1614 рас­пал­ся на мел­кие кня­же­ст­ва.

Автор статьи: Л. Б. Ала­ев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)