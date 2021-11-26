НАВАБ

Ти­тул на­ме­ст­ни­ка не­ко­то­рых про­вин­ций Мо­голь­ской им­пе­рии с 17 в.

[На яз. хин­ди – нав­ваб, от араб. нув­ваб, мн. ч. от на’иб – на­ме­ст­ник; упот­реб­ля­лось в Ин­дии толь­ко как ед. ч.; ис­ка­жён­ное – на­боб (англ. nabob), на­баб (франц. nabab)],С на­ча­лом рас­па­да им­пе­рии Н. мн. про­вин­ций (Бен­га­лии, Ар­ко­та, Ау­да и др.) ста­ли фак­ти­че­ски не­за­ви­си­мы­ми князь­я­ми. С сер. 18 в. ти­тул инд. кня­зей, при­знав­ших се­бя вас­са­ла­ми Брит. Ост-Инд­ской ком­па­нии . Позд­нее так­же поч. зва­ние бо­га­тых и знат­ных ин­ду­сов. В Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции со 2-й пол. 18 в. в пе­ре­нос­ном смыс­ле – че­ло­век, раз­бо­га­тев­ший в ко­ло­ни­ях.

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