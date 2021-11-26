МОГОЛЫ
МОГОЛЫ (самоназвания -могол, могул, монгул) - монгольский народ на северо-западе Афганистана (вилаят Герат).
Численность свыше 20 тыс. человек (конец XX века).
Говорят в основном на языках дари и пушту, около 200 человек в быту сохраняют могольский язык южной группы монгольских языков (сохранил архаические черты; испытал влияние иранских языков).
Мусульмане-сунниты.
Моголы - потомки монгольских завоевателей Афганистана XIII века, однако их антропологический тип ближе к европеоидному.
Занимаются поливным земледелием, в горах - кочевым скотоводством. Бытовая культура моголов сохраняет архаические черты наряду с элементами таджикского и пуштунского влияния.