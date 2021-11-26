КХОТ

Кхот — маратхский термин, обозначающий мелкого индийского землевладельца на Декане (преимущественно на территории совр. штата Махараштра ) в XVII—XVIII вв. Согласно военно-ленной системе, К. получал земельный надел на условии несения военной службы, но с правом передавать земли по наследству. Он выполнял обязанности сборщика налогов, собирая для правительственной казны с вверенных ему земель поземельный налог. Помимо административных и финансовых обязанностей К. частично исполнял судебные и полицейские функции.

Лит. : Sen S. N. Administrative System of the Marathas. Calcutta, 1976.