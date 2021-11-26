ИНАМ
Инам (араб. Дар) -
1) Землевладение в средневековой Индии, полностью или частично освобождённое от налогов. В Делийском султанате термином «инам» часто обозначалось пожалование в широком смысле (денег, одежды, чинов, привилегий и другого).
В Могольской Индии инамом назывались мелкие участки земли, предоставлявшиеся религиозным и благотворительным учреждениям (в основном мусульманским), на юге Индии, кроме того, - участки земли представителей верхушки общины и общинных ремесленников. В маратхских княжествах инам - привилегированные земли военной знати, являвшиеся их частной собственностью.
Большинство инамов в Индии было ликвидировано при упорядочении владельческих прав в колониальный период.
2) В средневековом Иране инам - «подарок», «дар» влиятельным людям (зерно, ткани, одежда, деньги).