ИНАМ

Инам (араб. Дар) -

1) Зем­ле­вла­де­ние в средневековой Ин­дии, пол­но­стью или час­тич­но ос­во­бо­ж­дён­ное от на­ло­гов. В Де­лий­ском сул­та­на­те тер­ми­ном «инам» час­то обо­зна­ча­лось по­жа­ло­ва­ние в ши­ро­ком смыс­ле (де­нег, оде­ж­ды, чи­нов, при­ви­ле­гий и другого).

В Мо­голь­ской Ин­дии инамом на­зы­ва­лись мел­кие уча­ст­ки зем­ли, пре­дос­тав­ляв­шие­ся ре­лигиозным и бла­го­тво­рительным уч­ре­ж­де­ни­ям (в основном му­суль­ман­ским ), на юге Ин­дии, кро­ме то­го, - уча­ст­ки зем­ли пред­ста­ви­те­лей вер­хуш­ки об­щи­ны и об­щин­ных ре­мес­лен­ни­ков. В ма­ратх­ских кня­же­ст­вах инам - при­ви­ле­ги­ро­ван­ные зем­ли военной зна­ти, яв­ляв­шие­ся их ча­ст­ной соб­ст­вен­но­стью.

Боль­шин­ст­во инамов в Ин­дии бы­ло ли­к­ви­ди­ро­ва­но при упо­ря­до­че­нии вла­дельческих прав в ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од.

2) В средневековом Ира­не инам - «по­да­рок», «дар» влия­тель­ным лю­дям (зер­но, тка­ни, оде­ж­да, день­ги).

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