ИМПЕРИЯ ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ

Го­су­дар­ст­во в средневековой Ин­дии, по­лу­чив­шее на­зва­ние от пра­вив­шей в нём ди­на­стии Ве­ли­ких Мо­го­лов.

Ос­но­ва­но быв. эми­ром Фер­га­ны и пра­ви­те­лем Ка­бу­ла Ба­бу­ром, ко­то­рый в 1526 вторг­ся в Де­лий­ский сул­та­нат, раз­бил в бит­ве при Па­ни­па­те (см. Па­ни­пат­ские бит­вы ) вой­ска его пра­ви­те­ля Иб­ра­хим-ша­ха из ди­на­стии Ло­ди, за­нял Де­ли и объ­я­вил се­бя сул­та­ном. Пе­ред смер­тью Ба­бур раз­де­лил тер­ри­то­рию сво­ей дер­жа­вы, за­ни­мав­шую об­лас­ти Вост. Аф­га­ни­ста­на, Пенд­жа­ба (Панд­жа­ба) и до­ли­ны Ган­га до Бен­га­лии, ме­ж­ду сы­новь­я­ми. Соб­ст­вен­но инд. вла­де­ния унас­ле­до­вал от от­ца в 1530 Ху­ма­юн. Он за­вое­вал Мал­ву и Гуд­жа­рат, од­на­ко по­тер­пел по­ра­же­ние при Чау­са (1539) и Ка­на­уд­же (1540) от пра­ви­те­ля Би­ха­ра Шер-ша­ха из ро­да Сур и бе­жал в Иран. За­хва­тив власть, Шер-шах пред­при­нял ша­ги по ук­ре­п­ле­нию един­ст­ва гос-ва и по­зи­ций центр. вла­сти, осу­ще­ст­вил пе­ре­пись зе­мель, упо­ря­до­чил на­ло­го­об­ло­же­ние. В свя­зи с на­чав­шей­ся по­сле смер­ти Шер-ша­ха борь­бой за пре­стол в 1545 Ху­ма­юн с по­мо­щью перс. войск за­хва­тил Ка­бул, в 1555 раз­бил ар­мию од­но­го из пре­ем­ни­ков Шер-ша­ха – Си­кан­дар-ша­ха и ов­ла­дел Де­ли. Наи­боль­ше­го рас­цве­та и цен­тра­ли­за­ции М. и. дос­тиг­ла в пе­ри­од прав­ле­ния Ак­ба­ра. По­сле по­бе­ды над сво­им силь­ней­шим со­пер­ни­ком Хе­му в бит­ве при Па­ни­па­те в 1556 и ут­вер­жде­ния на пре­сто­ле Ак­бар ре­фор­ми­ро­вал сис­те­му гос. управ­ле­ния (см. Ман­саб­да­ри ). Его на­ме­ст­ни­ки ста­ли по­лу­чать де­неж­ное до­воль­ст­вие из каз­ны ли­бо зе­мель­ные вла­де­ния (см. Джа­гир ), на до­хо­ды с ко­то­рых бы­ли обя­за­ны со­дер­жать во­ин­ские от­ря­ды. Про­во­дил по­ли­ти­ку ве­ро­тер­пи­мо­сти, что спо­соб­ст­во­ва­ло кон­со­ли­да­ции гос-ва. Уп­ро­чил свя­зи с радж­пут­ски­ми кня­же­ст­ва­ми. При нём М. и. ох­ва­ты­ва­ла тер­ри­то­рию от Бал­ха на се­ве­ре до р. Го­да­ва­ри на юге и от Ара­вий­ско­го м. на за­па­де до Бен­галь­ско­го зал. на вос­то­ке и пред­став­ля­ла со­бой цен­тра­ли­зов. гос-во, во гла­ве ко­то­ро­го сто­ял па­ди­шах, яв­ляв­ший­ся од­но­вре­мен­но вер­хов­ным соб­ст­вен­ни­ком зем­ли. В его ру­ках бы­ла со­сре­до­то­че­на вся пол­но­та за­ко­но­дат., адм., во­ен. и су­деб­ной вла­сти. Тер­ри­то­рия М. и. бы­ла раз­де­ле­на на на­ме­ст­ни­че­ст­ва – су­бы, во гла­ве ко­то­рых стоя­ли суб­ада­ры. Гос­под­ствую­щей фор­мой зем­ле­вла­де­ния был джа­гир, ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ла так­же за­мин­да­ри, а так­же зем­ле­вла­де­ние му­сульм. и ин­дуи­ст­ско­го ду­хо­вен­ст­ва (вакф, со­юр­галь). Сын Ак­ба­ра Джа­хан­гир про­дол­жил за­вое­ват. по­ли­ти­ку от­ца: на­нёс по­ра­же­ние пра­ви­те­лю Ах­мад­на­гара (1616) и при­со­еди­нил к М. и. Кан­гру (1620), од­на­ко по­те­рял тер­ри­то­рии в Аф­га­ни­ста­не (в т. ч. Кан­да­гар). Прав­ле­ние Шах Джа­ха­на бы­ло от­ме­че­но ус­пе­ха­ми в борь­бе с рад­жа­ми Де­ка­на. В 1636 в со­став М. и. во­шёл Ах­мад­на­гар, в 1638 воз­вра­ще­на кре­пость Кан­да­гар. В 1646 Шах Джа­хан под­чи­нил се­бе Балх и Ба­дах­шан, од­на­ко в по­сле­дую­щие го­ды по­тер­пел ряд по­ра­же­ний от Се­фе­ви­дов и в 1647 по­те­ря­л Балх, а в 1649 – Кан­да­гар. В 1658 Шах Джа­хан был сверг­нут Ау­ран­гзе­бом, при ко­то­ром М. и. вновь на­ча­ла рас­ши­рять­ся. Для по­кры­тия во­ен. рас­хо­дов Ау­ран­гзеб уве­ли­чил на­ло­ги, во­зоб­но­вил джи­зию. Про­во­див­шая­ся им по­ли­ти­ка ре­лиг. не­тер­пи­мо­сти ста­ла при­чи­ной ря­да вос­ста­ний не­му­суль­ман­ско­го на­се­ле­ния М. и. (джа­тов в Де­ли и Аг­ре, сик­хов в Пенд­жа­бе, сек­ты сат­на­ми в Сев. Рад­жпу­та­не). Дви­же­ние ма­рат­хов во гла­ве с Ши­вад­жи, при­вед­шее к воз­ник­но­ве­нию Ма­ратх­ской кон­фе­де­ра­ции, окон­ча­тель­но по­дор­ва­ло мо­гу­ще­ст­во им­пе­рии Ве­ли­ких Мо­го­лов. В этот пе­ри­од в М. и. су­ще­ст­вен­но воз­рос­ло влия­ние Брит. Ост-Инд­ской ком­па­нии , опор­ны­ми пунк­та­ми ко­то­рой бы­ли на зап. по­бе­ре­жье в 1613–16 Су­рат, с 1668 – Бом­бей (ны­не Мум­баи), на вост. по­бе­ре­жье – с 1639 Мад­рас (ны­не Чен­наи), в Бен­га­лии – c 1690 Каль­кут­та. Во 2-й пол. 18 в. рас­пад М. и. про­дол­жил­ся. Но­ми­наль­но при­зна­вае­мые пра­ви­те­ля­ми гос-ва мо­голь­ские па­ди­ша­хи фак­ти­че­ски управ­ля­ли лишь не­боль­ши­ми тер­ри­то­рия­ми, при­ле­гав­ши­ми к Де­ли и Аг­ре. На­ря­ду с кня­же­ст­ва­ми, воз­глав­ляв­ши­ми­ся ма­ратх­ски­ми ди­на­стия­ми Бхос­ле (На­гпур), Син­дия или Шин­де (Гва­ли­яр), Хол­кар (Ин­да­ур), Га­е­к­вад (Ба­ро­да, или Ва­до­да­ра), от М. и. от­де­ли­лись Бен­га­лия, Ауд, Ро­хилк­ханд, Де­кан (кн-во Хай­да­ра­бад), на юге воз­ник­ли на­ваб­ство Ар­кат (Кар­на­тик) и кн-во Май­сур. Де­ли не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся раз­граб­ле­нию вой­ска­ми перс. На­дир-ша­ха (1739) и афг. Ах­мад-ша­ха Дур­ра­ни (в 1748, 1750, 1752, 1757). В сер. 18 в. Брит. Ост-Инд­ская ком­па­ния на­ча­ла тер­ри­то­ри­аль­ные за­хва­ты в М. и. В 1757 под­чи­ни­ла Бен­га­лию, по ито­гам анг­ло- май­сур­ских войн к 1799 по­ко­ри­ла Май­сур, за­тем в ре­зуль­та­те анг­ло-ма­ратх­ских войн – ма­ратх­ские кня­же­ст­ва и до­би­лась от па­ди­ша­ха со­гла­сия на управ­ле­ния от его име­ни под­вла­ст­ны­ми ему тер­ри­то­рия­ми. В 1843 Брит. Ост-Индская компания ан­нек­си­ро­ва­ла Синд, в 1849 – Пенд­жаб, за­тем при­сое­ди­ни­ла кня­же­ст­ва Сам­бал­пур (1849), На­гпур и Джхан­си (1853), Хай­да­ра­бад (1853) и Ауд (1856). В 1858 в со­от­вет­ст­вии с брит. За­ко­ном о луч­шем управ­ле­нии Ин­ди­ей М. и. бы­ла уп­разд­не­на, власть полностью пе­ре­шла к брит. ко­ро­не.

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