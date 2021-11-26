ИМПЕРИЯ ВЕЛИКИХ МОГОЛОВ
Государство в средневековой Индии, получившее название от правившей в нём династии Великих Моголов.
Основано быв. эмиром Ферганы и правителем Кабула Бабуром, который в 1526 вторгся в Делийский султанат, разбил в битве при Панипате (см. Панипатские битвы) войска его правителя Ибрахим-шаха из династии Лоди, занял Дели и объявил себя султаном. Перед смертью Бабур разделил территорию своей державы, занимавшую области Вост. Афганистана, Пенджаба (Панджаба) и долины Ганга до Бенгалии, между сыновьями. Собственно инд. владения унаследовал от отца в 1530 Хумаюн. Он завоевал Малву и Гуджарат, однако потерпел поражение при Чауса (1539) и Канаудже (1540) от правителя Бихара Шер-шаха из рода Сур и бежал в Иран. Захватив власть, Шер-шах предпринял шаги по укреплению единства гос-ва и позиций центр. власти, осуществил перепись земель, упорядочил налогообложение. В связи с начавшейся после смерти Шер-шаха борьбой за престол в 1545 Хумаюн с помощью перс. войск захватил Кабул, в 1555 разбил армию одного из преемников Шер-шаха – Сикандар-шаха и овладел Дели. Наибольшего расцвета и централизации М. и. достигла в период правления Акбара. После победы над своим сильнейшим соперником Хему в битве при Панипате в 1556 и утверждения на престоле Акбар реформировал систему гос. управления (см. Мансабдари). Его наместники стали получать денежное довольствие из казны либо земельные владения (см. Джагир), на доходы с которых были обязаны содержать воинские отряды. Проводил политику веротерпимости, что способствовало консолидации гос-ва. Упрочил связи с раджпутскими княжествами. При нём М. и. охватывала территорию от Балха на севере до р. Годавари на юге и от Аравийского м. на западе до Бенгальского зал. на востоке и представляла собой централизов. гос-во, во главе которого стоял падишах, являвшийся одновременно верховным собственником земли. В его руках была сосредоточена вся полнота законодат., адм., воен. и судебной власти. Территория М. и. была разделена на наместничества – субы, во главе которых стояли субадары. Господствующей формой землевладения был джагир, широкое распространение получила также заминдари, а также землевладение мусульм. и индуистского духовенства (вакф, союргаль). Сын Акбара Джахангир продолжил завоеват. политику отца: нанёс поражение правителю Ахмаднагара (1616) и присоединил к М. и. Кангру (1620), однако потерял территории в Афганистане (в т. ч. Кандагар). Правление Шах Джахана было отмечено успехами в борьбе с раджами Декана. В 1636 в состав М. и. вошёл Ахмаднагар, в 1638 возвращена крепость Кандагар. В 1646 Шах Джахан подчинил себе Балх и Бадахшан, однако в последующие годы потерпел ряд поражений от Сефевидов и в 1647 потерял Балх, а в 1649 – Кандагар. В 1658 Шах Джахан был свергнут Аурангзебом, при котором М. и. вновь начала расширяться. Для покрытия воен. расходов Аурангзеб увеличил налоги, возобновил джизию. Проводившаяся им политика религ. нетерпимости стала причиной ряда восстаний немусульманского населения М. и. (джатов в Дели и Агре, сикхов в Пенджабе, секты сатнами в Сев. Раджпутане). Движение маратхов во главе с Шиваджи, приведшее к возникновению Маратхской конфедерации, окончательно подорвало могущество империи Великих Моголов. В этот период в М. и. существенно возросло влияние Брит. Ост-Индской компании, опорными пунктами которой были на зап. побережье в 1613–16 Сурат, с 1668 – Бомбей (ныне Мумбаи), на вост. побережье – с 1639 Мадрас (ныне Ченнаи), в Бенгалии – c 1690 Калькутта. Во 2-й пол. 18 в. распад М. и. продолжился. Номинально признаваемые правителями гос-ва могольские падишахи фактически управляли лишь небольшими территориями, прилегавшими к Дели и Агре. Наряду с княжествами, возглавлявшимися маратхскими династиями Бхосле (Нагпур), Синдия или Шинде (Гвалияр), Холкар (Индаур), Гаеквад (Барода, или Вадодара), от М. и. отделились Бенгалия, Ауд, Рохилкханд, Декан (кн-во Хайдарабад), на юге возникли навабство Аркат (Карнатик) и кн-во Майсур. Дели неоднократно подвергался разграблению войсками перс. Надир-шаха (1739) и афг. Ахмад-шаха Дуррани (в 1748, 1750, 1752, 1757). В сер. 18 в. Брит. Ост-Индская компания начала территориальные захваты в М. и. В 1757 подчинила Бенгалию, по итогам англо- майсурских войн к 1799 покорила Майсур, затем в результате англо-маратхских войн – маратхские княжества и добилась от падишаха согласия на управления от его имени подвластными ему территориями. В 1843 Брит. Ост-Индская компания аннексировала Синд, в 1849 – Пенджаб, затем присоединила княжества Самбалпур (1849), Нагпур и Джханси (1853), Хайдарабад (1853) и Ауд (1856). В 1858 в соответствии с брит. Законом о лучшем управлении Индией М. и. была упразднена, власть полностью перешла к брит. короне.