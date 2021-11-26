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ДАРА ШИКОХ
ДАРА ШИКОХ (Шукох) - индийский персоязычный писатель, переводчик.
Старший сын могольского правителя Шаха Джахана. Автор трактата «Слияние океанов» («Маджма ал-бахрайн», 1657), в котором обосновал сходство индусского и мусульманского мистицизма; суфийских сочинений, поэтического дивана. Перевёл на фарси Упанишады (1657). Выступал за веротерпимость. Потерпел поражение в борьбе за престол и был казнён по обвинению в ереси.
Сочинения:
Sirr al-Akbar. Tehran, 1957;
Sakinat al-awliya. Tehran, 1965;
Divan. Lahore, 1969;
Majma-ul-bahrain. Calcutta, 1982.
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