ДАРА ШИКОХ

ДАРА ШИКОХ (Шу­кох) - индийский персоязычный писатель, переводчик.

Стар­ший сын мо­голь­ско­го пра­ви­те­ля Ша­ха Джа­ха­на. Ав­тор трак­та­та «Слия­ние океа­нов» («Мад­жма ал-бах­райн», 1657), в ко­то­ром обос­но­вал сход­ст­во ин­дус­ско­го и му­суль­ман­ско­го мис­ти­циз­ма ; су­фий­ских со­чи­не­ний, по­этического ди­ва­на. Пе­ре­вёл на фар­си Упа­ни­ша­ды (1657). Вы­сту­пал за ве­ро­тер­пи­мость. По­тер­пел по­ра­же­ние в борь­бе за пре­стол и был каз­нён по об­ви­не­нию в ере­си.

Сочинения:

Sirr al-Akbar. Tehran, 1957;

Sakinat al-awliya. Tehran, 1965;

Divan. Lahore, 1969;

Majma-ul-bahrain. Calcutta, 1982.