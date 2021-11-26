БАЙРАМ-ХАН

Государственный и военный деятель империи Великих Моголов , тюркский феодал.

Служил падишаху Хумаюну, по­следовал за ним в изгнание в Иран, затем помог отвоевать индийский престол. Назначенный воспитателем малолетнего Акбара , после его воцарения стал фактическим регентом, боролся за влияние на юного государя с другими придворными группировками.

Когда Акбар полностью взял власть в свои руки, Б. поднял мятеж, был разбит и, прощенный императором, отправлен в Мекку . По пути был убит неким афганцем.

Дополнительная литература:

Алаев Л. Б. Средневековая Индия. СПб., 2003;

Антонова К. А. Очерки общественных отношений и политического строя Могольской Индии времен Акбара (1556—1605). М., 1952.

Автор статьи: Е. Ю. Ванина.

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