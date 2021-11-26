БАНДА Сингх
Вождь восстания сикхов в Панджабе против империи Великих Моголов.
Настоящее имя и происхождение неизвестны; видимо, до вступления в сикхскую общину был членом различных мистических сект. Свое имя Б. (перс. раб, последователь; в панджабской исторической традиции Б. упоминается с прозвищем Бахадур — Богатырь) получил от гуру Гобинда Сингха, который перед смертью объявил Б. своим преемником (1708).
В конце 1709 повстанческая армия двинулась на крупный город Сирхинд, захватила его и казнила наместника. С переменным успехом, то отступая в горы под ударами карательных армий, то угрожая Лахору и Дели, изгоняя на своем пути местных землевладельцев и распределяя землю между сикхами, армия повстанцев сражалась против Моголов до 1715, когда Б. был окружен в крепости Гурдаспур.
После 9-месячной осады крепость пала, Б. был привезен в Дели и предан казни.
Автор статьи: Е. Ю. Ванина.
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