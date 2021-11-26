БАНАРАСИ Дас

Индийский поэт и религиозный реформатор, купец .

Автор ряда поэтических сочинений на религиозные и философские темы, а также поэмы на одном из диалектов, впоследствии составивших язык хинди «Ардхакатханака» («Половина рассказа»), сочетающей семейную хронику и автобиографию . Поэма является уникальным историческим источником, реконструирующим события конца XVI — первой половины XVII в., экономическую и культурную жизнь средневекового города, торговую деятельность и ценности купеческого сословия. Организовал реформаторскую секту, отрицавшую формальный культ и аскетическую практику в джайнизме .

Сочинения:

Половина рассказа. Семейная хроника XVI—XVII вв. / Предисловие и пер. с хинди Е. Ю. Ваниной // Голоса индийского Средневековья. М., 2002.

Автор статьи: Е. Ю. Ванина.

© Российская Историческая Энциклопедия