БАБУР Захир уд-дин Мухаммад

Основатель империи Великих Моголов , тимурид.

Унаследовав от отца титул правителя Ферганы, Б. завоевал Самарканд, но впоследствии, лишившись почти всех своих владений в борьбе с узбекскими ханами и братом-соперником, бежал в Афганистан , где вскоре захватил Герат и Кандагар , а затем и Кабул . С 1519 Б. начал набеги на Индию, всякий раз увозя богатую добычу. Он давно мечтал о покорении Индии, но смог приступить к осуществлению замысла лишь в 1526, когда узнал о походе своих врагов — узбекских ханов — на Кабул, а также о том, что недовольные делийским султаном Ибрахимом Лоди раджпуты во главе с правителем Мевара Раной Сангой (Санграмом) готовы пригласить его в Индию. Раджпуты надеялись, что этот среднеазиатский авантюрист поможет им избавиться от Ибрахима, а добыча будет ему достаточной платой за труды. Б. вторгся в Индию, 21 апреля 1526 в битве при Панипате наголову разбил султана Ибрахима и занял столицу. Победа Б. над превосходящими силами султана была обеспечена применением огнестрельного оружия. Оно стало известно в Индии уже давно, но многие индийские феодалы пренебрегали им, считая, подобно западноевропейским рыцарям, пушки и аркебузы «оружием трусов». Очень скоро пригласившие Б. раджпуты поняли, что «этот тюрок» рассчитывает утвердиться на делийском престоле. Они объединились и выступили против него, но в 1527 были также разбиты при местечке Кхануа. Эта победа позволила Б. установить власть над частью Северной Индии, объявить себя падишахом и положить начало новой династии — Великих Моголов.

Смерть Б., согласно легенде, была добровольной: падишах вымолил ее у Аллаха в обмен на выздоровление больного сына Хумаюна. Похоронен, согласно завещанию, в Кабуле. Литературное наследие Б. составляют автобиографические записки «Бабур-намэ», лирика (газели, рубаи), труды по военному делу, мусульманскому праву и поэтике .

Сочинения:

Бабур-намэ. Записки Бабура / пер. М. Салье. Ташкент, 1958;

Рубаи / пер. с узб. Ташкент, 1981;

Baburnama. Parts I—III. Turkish Inscription, Persian Edition and English Translation / Tr. and ed. by W. M. Thakston. Cambridge, Mass., 1993.

Автор статьи: Е. Ю. Ванина.

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