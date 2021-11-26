АРГУН

Династия правителей Синда и Белуджистана в 1521–1591.

Основатель династии — Зу-н-Нун-бек Аргун (потомок монгольских ильханов) получил в конце XV в. от Султана Хусейна Байкары (правитель Хорасана из династии Тимуридов) фирман на управление Гуром и Систаном. Усмирив племена хазара и никудери, он получил также районы Забулистана. Став фактически самостоятельным правителем этих земель, своей столицей выбрал Кандагар . В конце 70-х XV в. приступил к завоеванию Белуджистана. Оказав поддержку Бади-аз-Заману (старшему опальному сыну Султана) в междоусобной борьбе за Балх, Зу-н-Нун от его имени управлял землями на юге и юго-востоке его владений. В период нашествия хана кочевых узбеков Мухаммада Шейбани, оказал активное сопротивление захватчикам; погиб в бою (1507). Ему наследовал сын Шах-бек (1507–1524), в перод правления которого Синд целиком перешел под власть Аргунов. После смерти Зу-н-Нуна Кандагар сменил несколько правителей; в 1522 его окончательно захватил основатель династии Великих Моголов в Индии Бабур. Новой столицей Аргунов стал Бхаккар. Следующий правитель из рода Аргунов — Шах Хусейн (1524–1556) — проводил активную захватническую политику. Известно, что в 1526 после долгой осады ему ненадолго удалось захватить Мултан , а ок. 1535 синдские войска, руководимые Шах Хусейном, помогали могольскому императору Хумаюну в его войне против Гуджарата. В 1556 Шах Хусейн был смещен своими подданными и умер бездетным. Новым правителем Синда стал представитель старшей ветви Аргунов, мирза Мухаммад Иса Тархан (1556–1567). В результате междоусобной борьбы Синд распался на две части. За Мухаммадом Исой сохранилась Тхатта (столица Южн. Синда), а Бхаккар достался его сопернику Султану Махмуду. В 1573 в Синд вторглись войска могольского падишаха Акбара (1542–1605) и свергли наследника Мухаммада Исы — Мухаммада Баки (1567–1585), который покончил с собой. Последним представителем рода Аргунов был Джани-бек (1585–1591), лишенный власти Акбаром, окончательно захватившим Синд в 1591 и включившим его в состав своей империи . В 1595 Акбару подчинился Белуджистан. Бывший правитель Тхатты стал одним из придворных могольского падишаха.

Автор статьи: Рафалюк С.Ю.

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