АКБАР ДЖАЛАЛ УДДИН МУХАММАД АКБАР

Третий император из династии Великих Моголов (с 1556), сын императора Хумаюна и Хамиды Бану Бегам, дочери первого из афганских ханов.

Родился во время скитаний по Синду своего свергнутого с престола отца, первые годы жизни провел у дяди. В историографии, начиная с мемуаров его сына Джахангира, сложилась традиция считать А. Д., несмотря на его феноменальную память и общепризнанно высокий интеллект, неграмотным: некоторые исследователи сомневаются в данной версии, считая, что либо Джахангир намеренно оклеветал отца, либо имел в виду недостаток его классического образования и неспособность к каллиграфии; другие предполагают у Акбара дислексию, третьи полагают, что версия о «неграмотности» А. возникла в соответствии с его фольклорным образом царя — святого и мудреца, постигающего истину не из книг, а мистическим путем. Реформы Акбара А. Д. осуществил ряд реформ, призванных создать сильное централизованное государство: разбил империю на провинции во главе с наместниками, которым подчинялся административно-налоговый и судебный аппарат, ввел единую для всей империи систему мер и весов, а также календарь, основанный на новейших достижениях астрономии, в том числе на таблицах Улугбека. Несмотря на протесты придворных-мусульман, А. Д. назначил своим диваном (министром финансов) купца-индуса Тодара Мала, по инициативе которого были проведены земельный кадастр и перевод натурального поземельного налога в денежную форму, что способствовало развитию товарно-денежных отношений в империи. А. Д. установил «табель о рангах», согласно которому каждому феодалу, держателю военного лена (джагира), присваивался определенный военный ранг (мансаб), обозначавшийся цифрами — от 20 до 10 тыс. (ранг принцев крови и первых эмиров) — формально эти цифры обозначали количество всадников, которых данный феодал должен был содержать на средства от своего лена и приводить в императорское войско под своей командой. Реально же звание, которое присваивалось феодалу (зат) было меньше, чем соответствовавшее ему количество воинов (савар). А. Д. унифицировал и упорядочил денежное обращение в стране, создав целую сеть монетных дворов. Покровительствуя торговле и ремеслам, он отменил целый ряд пошлин с купцов и ремесленников. Религиозная политика Наибольшую славу принесла А. Д. его религиозная политика, запечатлевшая его в исторической памяти индийцев как мудрого и справедливого государя. А. Д. осуществил ряд мер, призванных убедить его индусских подданных в том, что власть Моголов больше не является ни чужеземной, ни иноверной. Вопреки всем установлениям исламского права , он отменил налог с немусульман — джизию. Впервые в истории всего средневекового мира А. Д. отказался делить религии на «истинную» и «ложную», а подданных и вообще людей — на «истинно верующих» и «неверных». Целью политики государства было объявлено не благо мусульман, а «мир для всех». А. Д. объявил полную свободу вероисповедания и запретил насильственное обращение в любую религию; при дворе стали отмечаться на равных индусские и мусульманские праздники. В учрежденном им «Доме молитв», своеобразном дискуссионном клубе, в присутствии императора ученые и священнослужители различных религий обсуждали проблемы бытия и веры. Эти диспуты, часто перераставшие в ссоры и драки, навеки отвратили А. Д., по свидетельству Абу-л Фазла, от формальной религии с ее догматизмом и схоластикой, склонили его к обществу «просвещенных философов». Участвуя в диспутах, «просвещенные философы» отстаивали рационализм, критическое отношение к религиозным догмам и свободомыслие. Одним из интересных экспериментов А. Д. и «просвещенных философов» стала так называемая «дин-и иллахи» («божественная вера») — попытка создать учение, объединяющее все известные в ту пору индийской религии. Последователи «божественной веры» составили элитарное сообщество, члены которого обязались верить в единого бога-абсолюта и отречься от «догматической веры отцов», противостоять религиозному фанатизму, изучать естественные науки, историю и философию в противовес богословию и религиозной догматике, относиться с уважением к последователям всех религий, избегать полигамии и детских браков. А. Д. покровительствовал искусствам, особенно миниатюрной живописи: пригласив мастеров из Ирана и местных художников, индусов и мусульман, он положил начало школе могольской книжной миниатюры . При дворе А. Д. учредил «Палату переводов», в которой литературные, философские и научные сочинения индусов переводились на понятный всем образованным мусульманам персидский язык. Реформы А. Д. и его религиозная политика не могли не восприниматься враждебно высшим мусульманским духовенством и крупными феодалами-мусульманами, которые открыто обвиняли императора в отступничестве от ислама, устраивали заговоры и восстания, восстановили против А. Д. любимого сына-наследника Джахангира и спровоцировали убийство его верного сподвижника Абу-л Фазла Аллами, что, по мнению современников, ускорило смерть А. В государственной идеологии современной Индии А. Д. входит в ряд национальных героев; народная память хранит о нем множество легенд и анекдотов, которые популярны и в наши дни.

Автор статьи: Е. Ю. Ванина.