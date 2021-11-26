ЗРИНИ

Зрини (Сигетварский, Зриньи, венг. Zrínyi, хорв. Šubić Zrinski), Миклош, Miklós) (1508, Зрин, совр. Хорватия — 07.09.1566, Сигетвар, Венгрия) — граф, полководец, хорватско-славонский бан.

Происходил из знатного хорватского рода Шубичей. Один из богатейших людей Венгерского королевства. Верный сторонник Фердинанда I Габсбурга в гражданских войнах 2-й четверти XVI в., за что был пожалован обширными владениями в Венгрии (1546, Муракёз), а также должностью хорватско-славонского бана (1541), третьей по значимости в королевстве. С 1560 — верх. ишпан комитатов Баранья и Толна. Благодаря пожалованным должностям и землям в Венгрии и Хорватии, выгодным брачным союзам вошел в состав высшей элиты Венгерского королевства. Активный участник войн с турками ( Мохач , 1526; Шомье, 1542; Селнице, 1545; Костайнице, Бабоча, 1556 и многие другие). В 1561 назначен капитаном крепости Сигетвар, в 1563 — главнокомандующим (верховным капитаном) Задунавья. На этом посту З. всемерно укреплял границу. Посмертную славу ему принесла героическая оборона крепости Сигетвар в августе — сентябре 1566 против турецкой армии, возглавляемой султаном Сулейманом I . Крепость, расположенная на южной границе королевства, закрывала османам путь на Вену — цель похода султана. Хорватско-венгерский гарнизон крепости (2500 воинов) в течение месяца (5 августа — 6 сентября) защищал Сигетвар от 50-тысячной турецкой армии. Потеряв надежду на помощь извне, остатки гарнизона в количестве около 300 человек во главе с З. вырвались из осажденной крепости и дали последний бой туркам ценой своей жизни. Поход османов на Вену был сорван, сам Сулейман умер во время осады Сигетвара. Память о героической защите Сигетвара увековечил в XVII в. правнук З. — поэт и писатель, государственный, политический деятель королевства, сам выдающийся полководец Миклош Зрини-младший в своей барочной поэме «Осада Сигетвара» («Szigenvár veszedelme»).

Ист.: Yrínyi Miklós. A sigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok /Kiad. Barabas S. 2 köt. Budapest, 1898—1899

Лит.: A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában / Szerk. Bene S., Hausner G. Budapest, 2007; Markó L. A magyar állam főméltóságai szent Istvántól napjankig. Életrajzi lexikon. Budapest, 2000; Szigetvári Emlékkönyv 1566—1966 / Szerk. Rúzsás L. Budapest, 1966.