МАГДЕБУРГСКОЕ ПРАВО Магдебургское право (лат. Ius Mag­deburgense, нем. Magdeburger ­Recht) — система городского права, возникшая на основе права г. Магдебурга.

Магдебургское право ( лат . Ius Mag­deburgense, нем . Magdeburger ­Recht) — система городского права, возникшая на основе права г. Магдебурга . Одна из самых влиятельных городских правовых систем Германии (земли Бранденбург, Саксония и Саксония-Анхальт), распространилось в Силезии, Великой и Малой Польше, землях Тевтонского ордена, балтийских землях, Литве, Галиции, Волыни, Подолии, Богемии, Моравии, Словакии и Венгрии (всего около 1000 городов в Центральной и Восточной Европе).В более широком понимании М. п. включает магдебургское городское право, территориальное право Саксонии

В более широком понимании М. п. включает магдебургское городское право, территориальное право Саксонии («Саксонское зерцало») и немецкое право в целом. В Средние века и раннее Новое время магдебургско-саксонское право стало источником правовых систем нескольких восточноевропейских государств. Магдебургское городское право состояло из купеческого права (обычаев), пожалований территориальных правителей и сеньоров городов, а также независимых постановлений горожан (шеффенов Магдебурга).

В 1188 по указанию князя-архиепископа Вихмана фон Зеебурга были впервые записаны законы Магдебурга (9 статей), затрагивавшие основные спорные вопросы. Первыми городами, которые приняли М. п., стали Лейпциг, Штендаль и Ютербог. Герцогство Силезия повлияло на распространение магдебургско-саксонского права в Вост. Европе: силезские города Гольдберг (1211), Бреслау (Вроцлав) (до 1241), Ньюмаркт (1235) и Глогау (1263) жили по М. п. Последним городом, принявшим М. п., была Полтава (1752). М. п. изменялось со временем и адаптировалось к новым условиям, изменения вносились коллегией светских судей Магдебурга, а также путем приспособления (адаптации) права к местным потребностям; возникали локальные версии. Асессоры Магдебурга отправили своды законов М. п. в Бреслау (в 1261, 64 статьи) и Горлиц (в 1304, 140 статей).

Между 1272 и 1292 Томаш II Заремба, епископ Бреслау (1270—1292), перевел М. п. на латинский язык с помощью немецкого нотария Конрада из Оппельна. Между 1484 и 1493 Каспар Попплау, торговец и член городского совета Бреслау, написал свод законов «Der Rechte Weg», основанный на Магдебургско-Бреслауском систематическом праве, земельном праве Бреслау и решениях Магдебургской скамьи. Бреслау, один из главных дочерних городов Магдебурга, выступал как высокая судебная инстанция и распространял М. п. в форме правовых инструкций и сообщений.

М. п. закрепляло городское самоуправление, определяло порядок судопроизводства, устанавливало наказания. Особое внимание было уделено регулированию торговли, деятельности цехов и гильдий, налогообложению, вопросам собственности. Верховным толкователем и апелляционной инстанцией был суд Магдебурга. В 1356 король Казимир Великий запретил апелляции в Магдебург и создал верховный суд для городов М. п. в Кракове. Хотя скамья судей Магдебурга потеряла первенство по мере формирования территориального суверенитета и национальных государств, М. п. продолжало действовать на многих территориях Восточной Европы до XIX в.

Ист. : Magdeburger Recht. Vol. 2: Die Rechtsmitteilungen und Rechtsspruche fur Breslau. Part 1: Die Quellen von 1261 bis 1452 / Hrsg. F. Ebel. Koln–Wien, 1989.

Лит .: Luck H. Sachsenspiegel und Magdeburger Recht. Europaische Dimensionen zweier mitteldeutscher Rechtsquellen. Hamburg, 1998; Ebel F. Magdeburger Recht // Magdeburg. Die Geschichte der Stadt 805—2005 / Hrsg. M. Puhle, P. Petsch. Dossel, 2005; Rechts- und Sprachtransfer in Mittel- und Osteuropa. Sachsenspiegel und Magdeburger Recht. Internationale und interdisziplinare Konferenz in Leipzig vom 31. Oktober bis 2. November 2003 / Hrsg. E. Eichler, H. Luck. Berlin, 2008; Luck H. Urban Law: The Law of Saxony and Magdeburg // The Oxford Handbook of European Legal History / Ed. by H. Pihlajamaki, M. D. Dubber, M. Godfrey. Oxford, 2018; Mikula M. Municipal Magdeburg Law (Ius municipale Magdeburgense) in Late Medieval Poland. Leiden, 2021. А. А. Анисимова.