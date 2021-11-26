КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1653

КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1653 года - в Швейцарии. Вы­зва­на ухуд­ше­ни­ем по­ло­же­ния сель­ско­го на­се­ле­ния в ре­зуль­та­те Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов.

А так­же уси­ле­ни­ем на­ло­го­во­го гнё­та со сто­ро­ны городских вла­стей кан­то­нов. На­ча­лась в феврале 1653 года с вы­сту­п­ле­ния кре­сть­ян кан­то­на Лю­церн, в мар­те - ап­ре­ле рас­про­стра­ни­лась на со­сед­ние кан­то­ны Берн, Ба­зель и Зо­ло­турн. В кон­це ап­ре­ля пред­ста­ви­те­ли сель­ских об­щин че­ты­рёх кан­то­нов соз­да­ли т. н. Хут­виль­скую ли­гу, гла­вой ко­то­рой был из­бран за­жи­точ­ный кре­сть­я­нин Н. Лёй­ен­бер­гер. Пов­стан­цы тре­бо­ва­ли со­кра­ще­ния на­ло­гов, аренд­ных и за­ло­го­вых пла­те­жей, раз­ре­ше­ния сво­бод­ной про­да­жи зер­на и со­ли.

Ха­рак­тер­ной чер­той Крестьянской войны ста­ло об­ра­ще­ние к пат­рио­тической сим­во­ли­ке, свя­зан­ной с те­мой сво­бо­ды, в т. ч. к об­ра­зу Виль­гель­ма Тел­ля. В кон­це мая вос­став­шие оса­ди­ли го­ро­да Берн и Лю­церн. Стре­мясь вне­сти рас­кол в их ря­ды, кан­то­наль­ные вла­сти обе­ща­ния­ми ус­ту­пок до­би­лись са­мо­рос­пус­ка многих кре­сть­ян­ских от­ря­дов. В на­ча­ле ию­ня основные си­лы пов­стан­цев бы­ли раз­би­ты в бит­вах при Во­лен­шви­ле и Хер­цо­ген­бух­зе; Лёй­ен­бер­гер и другие ру­ко­во­ди­те­ли схва­че­ны и каз­не­ны. В це­лях пре­дот­вра­ще­ния но­вых вы­сту­п­ле­ний кре­сть­ян городские вла­сти по­шли на не­ко­то­рое сни­же­ние на­ло­гов.

По­ра­же­ние Крестьянской войны при­ве­ло к уре­за­нию ав­то­ном­ных прав сель­ских об­щин и по­ло­жи­ло на­ча­ло фак­тическому ис­клю­че­нию кре­сть­ян­ст­ва из по­ли­тической жиз­ни Швейцарской Кон­фе­де­ра­ции.

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