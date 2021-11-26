ИШТВАНФФИ МИКЛОШ
ИШТВАНФФИ МИКЛОШ - венгерский историк-гуманист, государственный деятель.
Учился в университетах Падуи, Болоньи и Граца.
Участвовал в военных действиях против турок в армии М. Зриньи. В 1562-1568 годах секретарь эстергомского архиепископа М. Олаха, с 1572 года служил в канцелярии венгерского короля в Вене, с 1576 года королевский советник при Рудольфе II Габсбурге. В 1581-1608 годах занимал пост заместителя наместника короля (палатина) по административным делам, участвовал в дипломатических миссиях.
Иштванффи был сторонником Габсбургов и приверженцем католической церкви, что получило отражение в его сочинениях по военной, дипломатической и церковной истории, включая фундаментальный труд «Pannonii historiarum de rebus Ungaricis libri XXXIV ab anno 1490 ad annum 1605». Работа издана в 1622 году в Кёльне эстергомским архиепископом П. Пазманем, на венгерском языке опубликована в 1870 году.