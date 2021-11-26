АУГСБУРГСКИЙ КОМПРОМИСС 1548 (Аугсбургский интерим)

Постановление императора Карла V о временном урегулировании вопросов веры и церковной организацииции в Германии после Шмалькальденской войны 1546–1547 .

Текст интерима оглашен 15 мая 1548 на рейхстаге в Аугсбурге. Победа Карла V над Шмалькальденским союзом укрепила положение императора и позволила ему надеяться на возможность возврата к конфессиональному единообразию в Священной Римской империи . Однако он отказался от предложенной ему герцогом Баварским идеи безоговорочного восстановления католичества и поручил умеренным католическим теологам во главе с бранденбургским придворным священником И. Агриколой, епископами Наумбурга и Майнца Ю. фон Пфлугом и М. Хельдингом разработать компромиссный документ, который отодвигал бы окончательное решение конфессионального вопроса до созыва вселенского собора. А. к., состоявший из 26 статей, предписывал протестантам (см. Протестантизм ) вернуться к традиционным католическим таин­ствам и обрядам, но разрешал браки священнослужителям и причащение под двумя видами. Сохранялись католическое учение о пресуществлении, молитвы святым и Богоматери , католические церковные праздники. Вокруг принятия А. к. разгорелась ожесточенная борьба, так как он не устроил ни католические, ни протестантские чины империи. Непримиримую позицию занял папа Павел III , настаивавший на гонениях против лютеран (см. Лютеранство ). Среди протестантов ярыми противниками компромисса были курфюрсты Альбрехт Бранденбургский и Эрих Брауншвейгский. Курфюрст Саксонии Мориц вначале поддержал Карла V, однако позже при помощи Ф. Меланхтона издал Лейпцигский интерим, внеся в А. к. значительные поправки. Надежды протестантских курфюрстов на всеобщее восстание против политики императора не оправдались, тем не менее под их давлением А. к. был отменен в 1552. А. к. был одним из последних актов, которыми Карл V пытался вернуть религиозное единство империи, но без поддержки папы его церковная политика потерпела крах, после чего император постепенно утратил интерес к конфессиональным вопросам.

Автор статьи: Лазарева А.В.

© Российская Историческая Энциклопедия