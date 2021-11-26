АУГСБУРГСКИЙ КОМПРОМИСС 1548 (Аугсбургский интерим)
Постановление императора Карла V о временном урегулировании вопросов веры и церковной организацииции в Германии после Шмалькальденской войны 1546–1547.
Текст интерима оглашен 15 мая 1548 на рейхстаге в Аугсбурге. Победа Карла V над Шмалькальденским союзом укрепила положение императора и позволила ему надеяться на возможность возврата к конфессиональному единообразию в Священной Римской империи. Однако он отказался от предложенной ему герцогом Баварским идеи безоговорочного восстановления католичества и поручил умеренным католическим теологам во главе с бранденбургским придворным священником И. Агриколой, епископами Наумбурга и Майнца Ю. фон Пфлугом и М. Хельдингом разработать компромиссный документ, который отодвигал бы окончательное решение конфессионального вопроса до созыва вселенского собора. А. к., состоявший из 26 статей, предписывал протестантам (см. Протестантизм) вернуться к традиционным католическим таинствам и обрядам, но разрешал браки священнослужителям и причащение под двумя видами. Сохранялись католическое учение о пресуществлении, молитвы святым и Богоматери, католические церковные праздники. Вокруг принятия А. к. разгорелась ожесточенная борьба, так как он не устроил ни католические, ни протестантские чины империи. Непримиримую позицию занял папа Павел III, настаивавший на гонениях против лютеран (см. Лютеранство). Среди протестантов ярыми противниками компромисса были курфюрсты Альбрехт Бранденбургский и Эрих Брауншвейгский. Курфюрст Саксонии Мориц вначале поддержал Карла V, однако позже при помощи Ф. Меланхтона издал Лейпцигский интерим, внеся в А. к. значительные поправки. Надежды протестантских курфюрстов на всеобщее восстание против политики императора не оправдались, тем не менее под их давлением А. к. был отменен в 1552. А. к. был одним из последних актов, которыми Карл V пытался вернуть религиозное единство империи, но без поддержки папы его церковная политика потерпела крах, после чего император постепенно утратил интерес к конфессиональным вопросам.
Автор статьи: Лазарева А.В.
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