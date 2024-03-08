СЮЛЛИ, МАКСИМИЛЬЕН ДЕ БЕТЮН

Сюлли́ ( фр. Sully) , Максимильен де Бетюн (13.12.1560, Рони-сюр-Сен — 22.12.1641, Вилльбон) — барон де Рони (с 1578, с 1601 маркиз), барон де Сюлли (с 1602, с 1606 герцог), французский государственный деятель, соратник Генриха IV Бурбона. Родился в знатной семье; его отец, Франсуа де Бетюн, перешел в кальвинизм. В августе 1572, во время Варфоломеевской ночи , C., приехавшему в Париж учиться, удалось спастись от резни. В 1574 он попал в окружение Генриха Наваррского, удерживаемого при королевском дворе. Когда Генрих бежал, де Бетюн последовал за ним и находился рядом во время пятой и шестой Религиозных вой­н . В 1581–1583 вместе с другими дворянами-гугенотами участвовал в нидерландской кампании герцога Франсуа Анжуйского. В 1583–1586 С. неоднократно посылали с политическими миссиями ко двору короля Франции Генриха III Валуа . Участвовал в сражениях восьмой Религиозной вой­ны: при Кутра (1587), при Арке и при Иври (1589–1590).

Карьера С. быстро пошла вверх, когда французский престол занял Генрих IV. В октябре 1590 он получил пост государственного советника. В 1596 вошел в состав Совета по делам финансов, а уже в 1599 именовался суперинтендантом (министром) финансов. В мае 1599 Генрих IV назначил его главным смотрителем ( фр . grand voyer), ответственным за все пути сообщения во Франции, в июле того же года — суперинтендантом фортификаций. В 1601 специально для него был учрежден титул великого магистра и главного капитана артиллерии Франции. В 1602 получил должность суперинтенданта королевских дворцов, назначен капитаном Бастилии. Был наместником Манта (1597), Жаржо (1603), Пуату (1603).

Как глава финансового ведомства С. способствовал укреплению финансового положения Франции. Была реструктурирована часть государственного долга, накоплен значительный денежный резерв. С. реорганизовал систему откупов, снизил прямой налог — талью, одновременно почти вдвое увеличив косвенные налоги на соль, вино и др. В 1604 для держателей королевских должностей была введена ежегодная плата ( фр . droit annuel), равная 1/60 от стоимости должности, по имени собиравшего эту выплату откупщика Ш. Поле названная полеттой ( фр . paulette). Чиновники, вносившие эту сумму, могли передать наследникам свои должности или продать их. Эта мера, призванная пополнить казну, способствовала развитию практики продажи должностей во Франции. С. поощрял развитие мануфактур, дорог и каналов, при нем проводились крупные строительные работы в Париже (возведен Пон-Нёф, обустроены площади Дофина и Королевская), велось осушение болот в Пуату.

После убийства Генриха IV С. отказался от должностей суперинтенданта финансов и капитана Бастилии (январь 1611), между 1616 и 1620 передал родственникам оставшиеся должности. Накопленный капитал (5 или 6 млн ливров) позволил ему удалиться от дел и заниматься литературным творчеством (многотомные «Мемуары» ценны для исследователей тем, что в тексте приведены оригинальные документы). В этот период была построена парижская резиденция С. ( фр . Hôtel Sully), отремонтирован дворец на Луаре. С. неоднократно выступал посредником в переговорах с грандами и протестантами (1615, 1621, 1628).

Соч .: Mémoires sur les sages et royales Œconomies d’Estat domestiques, politiques et militaires de Henry le Grand / Еd. scientifique Cl.-B. Petitot. 9 vol. Paris, 1820–1821; Les Œconomies royales de Sully / Еd. par D. Buisseret et B. Barbiche. 2 t. Paris, 1970–1988.

Лит .: Barbiche B. Sully. Paris, 1978; Aristide-Hastir I. La fortune de Sully. Paris, 1990; Barbiche B., Dainville-Barbiche S. Sully: l’homme et ses fidèles. Paris, 1997; Avezou L. Sully à travers l’histoire: les avatars d’un mythe politique. Paris, 2001; Sully, le Ministre et le mécène. Actes du colloque international des 23 et 24 novembre 2012 // Albineana: Cahiers d’Aubigné. № 26 (numéro thématique). 2014. Н. И. Алтухова.