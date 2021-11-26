ПЛЕССИ
ПЛЕССИ - селение близ города Калькутта (Индия), в районе которого 23 июля 1757 года произошло сражение между войском индийского княжества Бенгалия и наёмной армией британской Ост-Индской компании.
Вооружённое столкновение было спровоцировано захватом бенгальским навабом (правителем) Сирадж уд-Даулой (Сурадж уд-Доулой) плацдарма англичан в Бенгалии - форта Уильям на территории современной Калькутты. Совет директоров британской Ост-Индской компании направил на противодействие бенгальцам из Мадраса (ныне Ченнаи) военно-морскую экспедицию под командованием адмирала Ч. Уотсона, войсками десанта командовал мадрасский генерал-губернатор полковник Р. Клайв. Захватив Калькутту, отряд Клайва, состоявший из 800 английских солдат и около 2,2 тысяч сипаев [смотрите Англо-индийская (сипайская) армия] при 8 артиллерийских орудиях, 23 июля встретился с плохо обученной и неорганизованной бенгальской армией (53 тысяч пехоты, 15 тысяч конницы, 50 артиллерийских орудий). Отбив несколько атак бенгальцев, в середине дня англичане несколькими артиллерийскими залпами обратили последних в бегство. Разгром армии Сирадж уд-Даулы (сам наваб был взят в плен и казнён) довершил переход на сторону противника бенгальской конницы под командованием Мир Джафара.
Победа при Плесси предопределила завоевание Бенгалии и положила начало созданию Британской колониальной империи на Индийском субконтиненте в XVIII-XIX веках (смотрите «Британская Индия»). Потери бенгальских войск составили свыше 500 человек, англичан - 72 человек.