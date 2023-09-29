Религио́зные во́йны

Религио́зные во́йны ( фр . guerres de religion) — серия военных конфликтов во Франции 2‑й половины XVI в. между гугенотами и католиками, которых обычно поддерживала королевская власть. Р. в. именуются также гражданскими ( фр . guerres civiles), хотя в них на разных этапах были вовлечены другие государства. Религиозное противостояние католиков и гугенотов сопровождалось выдвижением политических, а иногда и экономических требований.

Хронологическими границами Р. в. считаются 1 марта 1562 (резня в Васси) и апрель 1598 ( Нантский эдикт ). Насчитывают 8 Р. в., каждая из которых заканчивалась мирным соглашением: первая Р. в. — 1562–1563 (мир в Амбуазе 19 марта 1563); вторая Р. в. — 1567–1568 (мир в Лонжюмо 23 марта 1568), третья Р. в. — 1568–1570 (Сен-­Жерменский эдикт 8 августа 1570), четвертая Р. в. — 1572–1573 (мир в Ла-­Рошели; Булонский эдикт 11 июля 1573), пятая Р. в. — 1574–1576 (мир в Этиньи; «мир Месьё»; эдикт, подписанный в Больё 6 мая 1576), шестая Р. в. — май — сентябрь 1577 (мир в Бержераке 14 сентября 1577 и эдикт в Пуатье 17 сентября 1577), седьмая Р. л. — 1579–1580 (мир во Фле 26 ноября 1580), восьмая Р. в. — 1585–1598 («вой­на трех Генрихов» — короля Генриха III Валуа, короля Генриха Наваррского (будущего короля Франции Генриха IV Бурбона ) и герцога Генриха де Гиза — за корону Франции; завершена Нантским эдиктом). По мнению ряда исследователей, Р. в. начались в 1559, когда скончался король Генрих II Валуа и воцарился его 15‑летний сын Франциск II. Верхнюю границу Р. в. предлагают перенести в XVII в. (взятие Монтобана и Алесский мир 1629 или ревокация Нантского эдикта королем Людовиком XIV Великим в 1685).

Непосредственными причинами ­войн считаются неудачное для Франции окончание Итальянских ­вой­н и не­ожиданная смерть Генриха II (10 июля 1559), гонителя протестантов, которая была воспринята кальвинистами и сочувствующими как «перст Божий». К протестантам присоединялись знатные дворяне и ветераны Итальянских вой­н, считавшие себя ущемленными и лишенными привилегий. Выбор лагеря нередко определялся родственными и клиентскими отношениями. Гугенотов возглавили принцы крови, представители рода Бурбонов, оттесненного от власти лотарингским родом Гизов : принц Луи I де Конде и его брат Антуан де Бурбон, женатый на Жанне д’Альбре, королеве Наварры. В роли ревнителей католической веры выступали герцог Франсуа де Гиз и его брат, кардинал Карл Лотарингский.

Р. в. сопутствовали значительные потери как материальные (разрушенные города, дороги и т. п.), так и людские. Протестанты вели борьбу с Католической церковью и ее обрядностью, разрушали церкви, уничтожали иконы и фрески, выбрасывали мощи святых. Были разграблены многие крупные храмы и монастыри (аббатство Клюни в 1562 и 1570, аббатство Ла-­Ферте-сюр-­Грон в 1570 и др.). Католики считали гугенотов еретиками, вероотступниками, которые своим существованием разрушали «мистическое тело» Французского королевства, ставя препоны будущему спасению душ. Погромы устраивали и католики (самая известная резня гугенотов — Варфоломеевская ночь на 24 августа 1572 в Париже, где убили около 2 тыс. человек, и нескольких дней после нее в ряде провинциальных городов), и протестанты (например, весной 1570 по приказу Гаспара Колиньи сожжены несколько деревень под Монпелье; в 1588 одним из слухов, подогревавших деятельность Католической Лиги в Париже, был слух о подготовке гугенотами «Варфоломеевской ночи для католиков»).

В ходе Р. в. кальвинистская партия достигла части своих политических целей. Фактически было сформировано гугенотское «государство в государстве», которое имело свои армию, суд, финансы, полицию и претендовало на полную независимость от французской короны. За гугенотами сохранялось несколько военных крепостей, частично разрешалось реформатское богослужение, жалованье пасторам и министрам выплачивалось из королевской казны. Для решения судебных тяжб с участием гугенотов при парламентах создавались чрезвычайные палаты (палаты эдикта), половина штата которых должна была состоять из чиновников-­кальвинистов (палата эдикта Парижского парламента состояла из 1 президента-католика и 16 советников — 10 католиков и 6 гугенотов).

Лит. : Crouzet D. Les Guerriers de Dieu: La violence au temps des troubles de religion, vers 1525 — vers 1610. 2 vols. Seyssel, 1990; Histoire et dictionnaire des guerres de religion / Ed. A. Jouanna et al. Paris, 1998; Уваров П. Ю. Что стояло за Религиозными вой­нами XVI в.? От социальной истории религии к «le vécu religieux» и обратно // Французский ежегодник, 2004. М., 2004. С. 3–38; Holt M. The French Wars of Religion, 1562–1629. 2nd ed. Cambridge, 2005; Crouzet D. Dieu en ses royaumes: Une histoire des guerres de religion. Paris, 2008; Le Roux N. Les guerres de religion, 1559–1629. Paris, 2009; Лучицкий И. В. Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции / Ред. С. И. Лучицкая. СПб., 2011; Религиозные вой­ны во Франции XVI в.: Новые источники, новые исследования, новая периодизация / Сост. Ю. Досси, В. Шишкин. СПб.–М., 2015; Алтухова Н. И., Уваров П. Ю. Религиозные вой­ны // Православная энциклопедия. Т. 59. М., 2020. С. 471–476. Н. И. Алтухова .