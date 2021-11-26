МОНМОРАНСИ АНН ДЕ

МОНМОРАНСИ АНН ДЕ - французский государственный дея­тель и вое­на­чаль­ник; мар­шал (1522 год), кон­не­табль (1538 год), гер­цог и пэр Фран­ции (1551 год).

Из знат­но­го дво­рян­ско­го ро­да, вос­хо­дя­ще­го к XI веку. Его отец, Гиль­ом де Мон­мо­ран­си, слу­жил со­вет­ни­ком Кар­ла VII, был управ­ляю­щим ко­ро­лев­ски­ми зам­ка­ми. Кре­ст­ник Ан­ны Бре­тон­ской, дав­шей ему своё имя. По прось­бе от­ца вос­пи­ты­вал­ся вме­сте с бу­ду­щим ко­ро­лём Фран­ци­ском I в зам­ке Ам­бу­аз.

Доб­ро­воль­цем всту­пил в ар­мию Лю­до­ви­ка XII, уча­ст­во­вал в Италь­ян­ских вой­нах : от­ли­чил­ся в бит­вах при Ра­вен­не (1512 год) и Ма­ринь­я­но (1515 год), ру­ко­во­дил обо­ро­ной Мезь­е­ра и взя­ти­ем Но­ва­ры (1522 год), за что по­лу­чил зва­ние мар­ша­ла. Вме­сте с ко­ро­лём по­пал в плен в сра­же­нии при Па­вии (1525 год), по­сле ос­во­бо­ж­де­ния уча­ст­во­вал в за­клю­че­нии Мад­рид­ско­го до­го­во­ра 1526 года.

На­зна­чен пра­ви­те­лем Лан­ге­до­ка и главнфм рас­по­ря­ди­те­лем ко­ро­лев­ско­го дво­ра (1526 год). Во вре­мя во­зоб­но­вив­шей­ся вой­ны с Кар­лом V ко­ман­до­вал французской ар­ми­ей в Про­ван­се (1536 год), Пи­кар­дии и Ар­туа (1537 год).

По­сле за­клю­че­ния пе­ре­ми­рия А. де Монморанси - ак­тив­ный сто­рон­ник со­хра­не­ния ми­ра ме­ж­ду Фран­ци­ей и Свя­щен­ной Римский им­пе­ри­ей. По его ини­циа­ти­ве со­стоя­лись лич­ные встре­чи Фран­ци­ска I с па­пой Рим­ским Пав­лом III в Ниц­це и Кар­лом V в Эг-Мор­те (июль 1538 год). Про­вал ди­пло­ма­тических уси­лий А. де Монморанси стал при­чи­ной его опа­лы и уда­ле­ния от дво­ра в ию­не 1541 года.

По­сле вос­ше­ст­вия на пре­стол Ген­ри­ха II (1547 год) А. де Монморанси вновь за­нял ве­ду­щее по­ло­же­ние при дво­ре, став бли­жай­шим со­вет­ни­ком но­во­го ко­ро­ля.

В 1548 году по­да­вил вос­ста­ние в Бор­до. В хо­де по­след­ней Итальянской вой­ны (1551-1559 годы) уча­ст­во­вал во взя­тии Ме­ца, Ту­ля и Вер­де­на. В 1557 году по­тер­пел по­ра­же­ние от ис­пан­цев при Сен-Кан­те­не и был пле­нён. Ос­во­бо­ж­дён за вы­куп в 200 тыс. зо­ло­тых экю, уча­ст­во­вал в под­пи­са­нии Ка­то-Кам­бре­зий­ско­го ми­ра 1559 год.

Во вре­мя Ре­ли­ги­оз­ных (гу­ге­нот­ских) войн в 1561 году со­ста­вил с гер­цо­гом Ги­зом и мар­ша­лом Сент-Ан­д­ре три­ум­ви­рат для борь­бы с гу­ге­но­та­ми. Пле­нён по­след­ни­ми в бит­ве при Дрё (1562 год).

При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в под­го­тов­ке Ам­бу­аз­ско­го мир­но­го до­го­во­ра с гу­ге­но­та­ми (1563 год), в том же го­ду из­гнал английские вой­ска из Гав­ра. Воз­глав­ляя ко­ро­лев­скую ар­мию, был смер­тель­но ра­нен в сра­же­нии при Сен-Де­ни (10 ноября 1567 год). По­хо­ро­нен в церкви Св. Мар­ти­на в се­мей­ном вла­де­нии А. де Монморанси (ны­не г. Мон­мо­ран­си в при­го­ро­де Па­ри­жа). Дя­дя Г. де Ко­ли­ньи .

А. де Монморанси из­вес­тен как ме­це­нат, со­брав­ший боль­шую кол­лек­цию про­из­ве­де­ний искусства: ста­туй (в том числе «Ра­бы» Ми­ке­ланд­же­ло, ны­не - в Лув­ре), ору­жия, ме­да­лей, май­о­ли­ки и из­де­лий из фа­ян­са, кар­тин и го­бе­ле­нов, а так­же об­шир­ную биб­лио­те­ку с со­б­ра­ни­ем ма­ну­ск­рип­тов.

По за­ка­зу А. де Монморанси воз­ве­дён за­мок Эку­ан (1538-1555 годы), пе­ре­строе­ны зам­ки Фер-ан-Тар­де­нуа (1536-1543 годы; со­хра­ни­лись пор­та­лы и га­ле­рея, со­ору­жён­ная Ж. Бюл­ла­ном в 1552-1562 годы), Шан­тийи (ра­бо­ты ве­лись с 1527 года под руководством П. Шам­би­жа, в 1560-х годы был по­стро­ен так называемый Ма­лый за­мок, архитектор Бюл­лан).