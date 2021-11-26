МОНМОРАНСИ АНН ДЕ
МОНМОРАНСИ АНН ДЕ - французский государственный деятель и военачальник; маршал (1522 год), коннетабль (1538 год), герцог и пэр Франции (1551 год).
Из знатного дворянского рода, восходящего к XI веку. Его отец, Гильом де Монморанси, служил советником Карла VII, был управляющим королевскими замками. Крестник Анны Бретонской, давшей ему своё имя. По просьбе отца воспитывался вместе с будущим королём Франциском I в замке Амбуаз.
Добровольцем вступил в армию Людовика XII, участвовал в Итальянских войнах: отличился в битвах при Равенне (1512 год) и Мариньяно (1515 год), руководил обороной Мезьера и взятием Новары (1522 год), за что получил звание маршала. Вместе с королём попал в плен в сражении при Павии (1525 год), после освобождения участвовал в заключении Мадридского договора 1526 года.
Назначен правителем Лангедока и главнфм распорядителем королевского двора (1526 год). Во время возобновившейся войны с Карлом V командовал французской армией в Провансе (1536 год), Пикардии и Артуа (1537 год).
После заключения перемирия А. де Монморанси - активный сторонник сохранения мира между Францией и Священной Римский империей. По его инициативе состоялись личные встречи Франциска I с папой Римским Павлом III в Ницце и Карлом V в Эг-Морте (июль 1538 год). Провал дипломатических усилий А. де Монморанси стал причиной его опалы и удаления от двора в июне 1541 года.
После восшествия на престол Генриха II (1547 год) А. де Монморанси вновь занял ведущее положение при дворе, став ближайшим советником нового короля.
В 1548 году подавил восстание в Бордо. В ходе последней Итальянской войны (1551-1559 годы) участвовал во взятии Меца, Туля и Вердена. В 1557 году потерпел поражение от испанцев при Сен-Кантене и был пленён. Освобождён за выкуп в 200 тыс. золотых экю, участвовал в подписании Като-Камбрезийского мира 1559 год.
Во время Религиозных (гугенотских) войн в 1561 году составил с герцогом Гизом и маршалом Сент-Андре триумвират для борьбы с гугенотами. Пленён последними в битве при Дрё (1562 год).
Принимал активное участие в подготовке Амбуазского мирного договора с гугенотами (1563 год), в том же году изгнал английские войска из Гавра. Возглавляя королевскую армию, был смертельно ранен в сражении при Сен-Дени (10 ноября 1567 год). Похоронен в церкви Св. Мартина в семейном владении А. де Монморанси (ныне г. Монморанси в пригороде Парижа). Дядя Г. де Колиньи.
А. де Монморанси известен как меценат, собравший большую коллекцию произведений искусства: статуй (в том числе «Рабы» Микеланджело, ныне - в Лувре), оружия, медалей, майолики и изделий из фаянса, картин и гобеленов, а также обширную библиотеку с собранием манускриптов.
По заказу А. де Монморанси возведён замок Экуан (1538-1555 годы), перестроены замки Фер-ан-Тарденуа (1536-1543 годы; сохранились порталы и галерея, сооружённая Ж. Бюлланом в 1552-1562 годы), Шантийи (работы велись с 1527 года под руководством П. Шамбижа, в 1560-х годы был построен так называемый Малый замок, архитектор Бюллан).