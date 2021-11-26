МИНЬOНЫ (mignons)

Изначально - фавориты или доверенные лица короля или принца. Со временем это слово, употребляемое по отношению к фаворитам уже в XV в., приобрело уничижительный оттенок (буквальное значение: малыш, маленький).

Парижский мемуарист времен Религиозных войн Пьер де Летуаль отмечал, что в 1575 г. слово «миньон» быстро стало общераспространенным, обозначая людей из ближнего окружения Генриха III , которые были наиболее порицаемы общественным мнением за разнузданное поведение. Вместе с тем миньоны Генриха III при своей жизни никогда не отождествлялись с женоподобием и гомосексуализмом – такие обвинения впервые прозвучали в известном памфлете начала XVII века – «Остров гермафродитов». Памфлет бичевал нравы двора, женоподобных мужчин с искусственно завитыми волосами, надушенных женскими духами, отбеленными зубами, носящих женские элементы одежды (жабо) и имеющих сексуальные отношения друг с другом.

Появление негативного отношения общества и двора к фаворитам Генриха III напрямую было связано как с шокирующей вседозволенностью миньонов, поскольку последние называли себя друзьями короля, так и влиянием, которое они оказывали на монарха, не будучи представителями знати первого эшелона. Так, Маргарита де Валуа , сестра короля, уверенно писала в своих мемуарах, что настоящий совет короля, в действительности принимающий все решения, состоял именно из миньонов. Известна знаменитая дуэль миньонов 1578 г., когда сторонники короля и клиенты герцога де Гиза , подравшись из-за ничтожного повода, практически «изрубили друг друга в мрамор». Потеряв своих самых преданных слуг, Генрих III приказал воздвигнуть настоящие гробницы в церкви Сен-Поль погибшим Келюсу, Можирону и Шомбергу.

В последние годы возле короля оставались только два фаворита – герцоги д’Эпернон и де Жуайез, которых из-за активного вмешательства в государственные дела называли архиминьонами. В период кульминации Гражданских войн, герцоги Гизы, рвавшиеся к короне, стали активно тиражировать мысль о гомосексуализме Генриха III, окруженном одними мужчинами. Так, в 1588 г. появился памфлет «Жизнь Пьера де Гавестона», прямо намекающий на Эпернона как любовника короля, подобно отношениям английского короля XIV в. Эдуарда II и его фаворита. Не случайно, в этом же году восставшие парижане разгромили мраморные надгробия миньонов Генриха III как символ правления развратного короля-тирана и содомита.

В последующие царствования, особенно во времена Людовика XIII (1610-43) слово «миньон» исчезло из активного употребления, но тем не менее осталось в литературе как обозначение ненавистных фаворитов. Черная легенда о миньонах, наложившаяся на историческую репутацию Генриха III, до сих пор встречается в литературе.

Исторический источник:

Маргарита де Валуа. Мемуары. Избранные письма. Документы. СПб., 2010

Иллюстрация:

Генрих III с миньонами. Кадр из фильма «Графиня де Монсоро», 1997

Автор статьи: Шишкин В.В