МЕДИЧИ ЕКАТЕРИНА

МЕ́ДИЧИ ЕКАТЕРИ́НА (Catherine de Medicis). Королева Франции, жена Генриха II, мать последних королей из династии Валуа Франциска II, Карла IX и Генриха III, в правление которых играла значительную роль. Единственная дочь герцога Урбинского Лоренцо Медичи, племянника папы Льва X и внука Лоренцо I Великолепного, и Мадлены де Ла Тур д’Овернь, внучки французского принца крови графа де Бурбон-Вандомского. Оставшись сиротой сразу после рождения, воспитывалась в доме своей тетки Клариче Медичи, в замужестве Строцци. В 1527-30 гг., во время изгнания Медичи из Флоренции, скрывалась в женских монастырях.

В 1533 г. по инициативе Франциска I и папы Климента VII, из рода Медичи , желавших закрепить политический союз против императора, вышла замуж за второго сына короля Генриха Орлеанского. После кончины старшего брата мужа, в 1536 г. стала дофиной, женой наследника трона Франции. Несмотря на долгое отсутствие детей в первые годы брака, с 1544 г. по 1556 г. родила десятерых, из которых выжили семеро, которые наследовали от Е.М. туберкулез в той или иной форме. Вплоть до трагической кончины мужа на турнире 1559 г., мало привлекалась к государственным делам, мирясь в тоже время с влиянием всесильной королевской фаворитки Дианы де Пуатье и окружавших ее аристократических кланов.

В условиях развернувшихся религиозных разногласий между католиками и протестантами и последующего начала военных действий (Религиозных войн) в правление Франциска II (1559-1560), смогла придти к власти, используя противоречия политических соперников ( Гизов , Бурбонов и Монморанси). Вместе с канцлером Мишелем де Лопиталем фактически руководила Францией в 1560-е гг., когда стала официально регентшей в малолетство Карла IX (1560-74), проводя политику веротерпимости (диспут в Пуасси 1561 г., Амбуазский мир 1563 г., Большое путешествие 1564-66 гг., Сен-Жерменский мир 1570 г.).

Высшей точкой этого политики стали события августа 1572 г., когда младшая дочь Е.М. католичка Маргарита де Валуа была выдана замуж за гугенота Генриха де Бурбона, короля Наваррского. Однако во время свадебных торжеств Е.М. стало понятно, что гугенотское руководство толкает Францию к внешней войне с Испанией, с непредсказуемыми последствиями, а также угрожает самой королевской семье, особенно после покушения на адмирала Колиньи. В таких условиях, с целью сохранить трон за Валуа, Е.М. стала одной из главных организаторов Варфоломеевской ночи 24 августа 1572 г., пытаясь физически уничтожить верхушку протестантов.

В правление Генриха III (1574-89), своего любимого сына, которому она смогла обеспечить польский трон в 1573-75 гг., отказавшись от прежних веротерпимых позиций, Е.М. тем не менее продолжала активно привлекаться для мирных переговоров, внутренних и дипломатических дел. Так, благодаря ее усилиям был заключен религиозный мир в Болье 1576 г, подписаны Неракское и Немурское соглашения (1579 и 1585). В последние годы Е.М., видя бездетность Генриха III, Е.М. интриговала в пользу своих лотарингских родственников как возможных преемников Валуа, что вынудило короля отстранить ее от дел (1588), равно как и министров – ее ставленников.

Скончалась в замке Блуа, куда прибыла за заседание Генеральных Штатов. Значительная часть корреспонденции Е.М. (ок. 800 писем) хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.

Исторические источники :

Lettres de Catherine de Medicis / Éd. H. de La Ferrière, G. Baguenault de Puchesse, A. Lesort. Paris, 1880-1943;

Документы по истории Гражданских войн во Франции. 1561-1563 / Под ред. А.Д. Люблинской. М.-Л., 1963.

Иллюстрации: Школа Клуэ. Екатерина Медичи. 1540-е гг.