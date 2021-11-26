МАЗАРИНИ ДЖУЛИО

МАЗАРИНИ ДЖУЛИО - французский государственный дея­тель.

Из си­ци­лий­ской дво­рян­ской се­мьи, пе­ре­се­лив­шей­ся в Рим; отец Мазарини слу­жил ин­тен­дан­том у князя Фи­лип­по I Ко­лон­ны.

В 1609-1619 годах учил­ся в римском ие­зу­ит­ском кол­лед­же, в 1619 году на­чал обу­че­ние на юри­ди­ческом факультете университета города Са­ла­ман­ка, в 1622 году по­лу­чил сте­пень доктора пра­ва в Ри­ме.

В 1624 году по­сту­пил на служ­бу к па­пе Рим­ско­му Ур­ба­ну VIII (1623-1644 годы), вы­пол­нял его ди­пло­ма­тические по­ру­че­ния. В 1634-1636 годах за­ни­мал долж­ность пап­ско­го нун­ция во Фран­ции, где сбли­зил­ся с кар­ди­на­лом А.Ж. дю Плес­си де Ри­ше­льё.

В 1640 году при­нял французское под­дан­ст­во, в 1641 году воз­ве­дён в сан кар­ди­на­ла.

По­сле смер­ти Ри­ше­льё с 1642 член Ко­ро­лев­ско­го со­ве­та, по­сле кон­чи­ны Лю­до­ви­ка XIII ко­ро­ле­ва Ан­на Ав­ст­рий­ская, став­шая ре­гент­шей Фран­ции, в 1643 году на­зна­чи­ла Мазарини пер­вым ми­ни­ст­ром.

Крё­ст­ный отец и вос­пи­та­тель Лю­до­ви­ка XIV, имел на не­го ог­ром­ное влия­ние. Про­дол­жил по­ли­ти­ку Ри­ше­льё, на­прав­лен­ную на ук­ре­п­ле­ние сис­те­мы аб­со­лю­тиз­ма.

Во вре­мя Фрон­ды под­вер­гал­ся рез­ким на­пад­кам пар­ла­мент­ской и ари­сто­кра­тической оп­по­зи­ции, тре­бо­вав­шей его от­став­ки (про­тив Мазарини бы­ли на­прав­ле­ны так называемые ма­за­ри­на­ды - пам­фле­ты ан­ти­аб­со­лю­ти­ст­ско­го со­дер­жа­ния). В 1651 году и 1652 году два­ж­ды объ­яв­лял­ся па­риж­ским пар­ла­мен­том вра­гом го­су­дар­ст­ва и вре­мен­но по­ки­дал Фран­цию.

В 1654 по­сле ко­ро­на­ции Лю­до­ви­ка XIV со­хра­нил свой пост.

Мазарини про­явил се­бя уме­лым ди­пло­ма­том, до­бил­ся под­пи­са­ния вы­год­но­го для Фран­ции Вест­фаль­ско­го ми­ра 1648 года, за­вер­шив­ше­го Три­дца­ти­лет­нюю вой­ну 1618-1648 годов. В 1655 году за­клю­чил мир­ный и тор­го­вый до­го­во­ры с Анг­ли­ей, в 1657 году - во­енный со­юз с ней. Лич­но вёл пе­ре­го­во­ры о под­пи­са­нии Пи­ре­ней­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1659 года с Ис­па­ни­ей.