МАЗАРИНИ ДЖУЛИО
МАЗАРИНИ ДЖУЛИО - французский государственный деятель.
Из сицилийской дворянской семьи, переселившейся в Рим; отец Мазарини служил интендантом у князя Филиппо I Колонны.
В 1609-1619 годах учился в римском иезуитском колледже, в 1619 году начал обучение на юридическом факультете университета города Саламанка, в 1622 году получил степень доктора права в Риме.
В 1624 году поступил на службу к папе Римскому Урбану VIII (1623-1644 годы), выполнял его дипломатические поручения. В 1634-1636 годах занимал должность папского нунция во Франции, где сблизился с кардиналом А.Ж. дю Плесси де Ришельё.
В 1640 году принял французское подданство, в 1641 году возведён в сан кардинала.
После смерти Ришельё с 1642 член Королевского совета, после кончины Людовика XIII королева Анна Австрийская, ставшая регентшей Франции, в 1643 году назначила Мазарини первым министром.
Крёстный отец и воспитатель Людовика XIV, имел на него огромное влияние. Продолжил политику Ришельё, направленную на укрепление системы абсолютизма.
Во время Фронды подвергался резким нападкам парламентской и аристократической оппозиции, требовавшей его отставки (против Мазарини были направлены так называемые мазаринады - памфлеты антиабсолютистского содержания). В 1651 году и 1652 году дважды объявлялся парижским парламентом врагом государства и временно покидал Францию.
В 1654 после коронации Людовика XIV сохранил свой пост.
Мазарини проявил себя умелым дипломатом, добился подписания выгодного для Франции Вестфальского мира 1648 года, завершившего Тридцатилетнюю войну 1618-1648 годов. В 1655 году заключил мирный и торговый договоры с Англией, в 1657 году - военный союз с ней. Лично вёл переговоры о подписании Пиренейского мирного договора 1659 года с Испанией.